Prima assoluta di ‘Full Moon’ | Il 25 luglio al Teatro Vascello

“Papà a tempo pieno” : la nuova sitcom con Matt Le Blanc - in Prima visione assoluta su Rai2 : Arriva su Rai2 in prima visione assoluta, il prossimo 23 luglio alle 21.05, la sitcom “Papà a tempo pieno” (Man with a plan) con protagonista Matt Le Blanc (Joy in Friends) nei panni di un padre di famiglia deciso ad occuparsi dei figli al posto della moglie Andi, tornata al lavoro dopo la maternità. Presto si renderà conto che fare il genitore e gestire i tre figli – che lui considerava piccoli angeli e per i quali era un idolo perché ...

Il film da vedere - venerdì 13 luglio : Due casi per Helen Dorn [Prima TV ASSOLUTA] : Rai 2 continua la sua “maratona” estiva di gialli, stavolta con una serie televisiva tedesca in formato TV movie. Il film da vedere venerdì 13 luglio si intitola Due casi per Helen Dorn e segue appunto le indagini della detective Dorn, già nota agli amanti del genere negli altri cinque episodi precedenti. film da vedere, 13 luglio: TV movie tedesco ‘Due casi per Helen Dorn’, in prima visione assoluta su Rai 2 Helen Dorn è ...

Il film da vedere oggi - sabato 7 luglio : Incubo biondo [Prima TV ASSOLUTA] : Continuano i thriller nel weekend di Rai 2. Per il ciclo “Nel segno del giallo”, il film da vedere oggi, sabato 7 luglio, si intitola Incubo biondo e parla di una donna che si trova a fare i conti con una breve relazione del passato: la figlia dell’ex amante, infatti, ora cresciuta, è tornata nella sua vita per perseguitarla. film da vedere oggi, 7 luglio: Incubo biondo, in prima tv assoluta su Rai 2 Il thriller Incubo biondo è ...

TriesteLovesJazz debutta con una Prima assoluta : Mauro Ottolini - un funambolico polistrumentista, compositore e arrangiatore da anni sulla breccia dello scenario musicale contemporaneo italiano - non finisce di stupire il pubblico, anche quello più ...

Maturità 2018 Prima prova - gli errori più comuni - da non fare assolutamente - : Allo scritto d'italiano lo strafalcione è in agguato: ecco i più frequenti prima prova Maturità 2018, cosa si può portare e cosa no

Il film da vedere oggi - giovedì 14 giugno : Le viol – Cronaca di uno stupro [Prima TV ASSOLUTA] : Questo giovedì sera, per il ciclo “Cinema verità”, Rete 4 trasmetterà in prima tv assoluta una pellicola basata su una drammatica storia vera: il film da vedere oggi, 14 giugno, è il francese Le viol – Cronaca di uno stupro, con Clotilde Courau. Una dura battaglia giudiziaria, iniziata nel 1974, per far riconoscere lo stupro come crimine contro la persona. film da vedere oggi, 14 giugno: Le viol-Cronaca di uno stupro, prima tv ...

Così in terra - il film da vedere venerdì 8 giugno – In Prima tv assoluta il docu-film su Don Ciotti : In prima visione assoluta su Rai 3, il racconto di un uomo scomodo e infaticabile, di un prete libero e ribelle. Il film da vedere stasera, venerdì 8 giugno, è Così in terra, con Don Luigi Ciotti. Un interessante e toccante docu-film sulla vita, l’impegno e i rischi del rivoluzionario sacerdote che da oltre cinquant’anni aiuta i bisognosi e denuncia mafia e corruzione, amato e odiato, e costantemente sotto scorta. film da vedere: ...

The Americans sesta stagione in Prima visione assoluta su FOX (Sky - 112) : THE Americans torna con la sesta e ultima stagione dal 4 giugno, in prima visione assoluta su FOX (Sky, 112) il lunedì alle 21:50. Quando 5 anni fa The Americans fu creata dall’ex dipendente della CIA, Joe Weisberg, la serie fu subito apprezzata dalla critica USA per l’accuratezza con cui raccontava la Guerra Fredda, un’epoca che sembrava ormai lontana allo spettatore. La sto...

Teatro Goldoni - Festival del Maggio Fiorentino : in Prima assoluta 'Infinita tenebra di luce' : Cauteruccio ha al suo attivo numerosissimi allestimenti registici e scenografici di spettacoli programmati nei circuiti nazionali e internazionali: sue opere sono state ospitate al La Mama Theatre di ...