Presidente Afa | “Messi continuerà a giocare in nazionale Argentina”

La versione di Trump è cambiata “Putin ha interferito”/ Russiagate - Helsinki - Nato : voltafaccia del Presidente : Trump e Putin, l'incontro: ad Helsinki Usa e Russia provano a disegnare un Nuovo Ordine Mondiale. Tra Iran, Siria e Israele, come può cambiare il Medio Oriente...(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 10:35:00 GMT)

Maradona Presidente-tecnico del Dinamo Brest/ Video - arriva su monster truck e autografa la pancia a un sosia : Diego Maradona presidente-allenatore del Dinamo Brest: il Pibe de Oro riparte dalla Bielorussia, accoglienza da re a bordo di un monster truck blindato(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 18:57:00 GMT)

Un tribunale dell’Ecuador ha chiesto l’arresto dell’ex Presidente Rafael Correa : Un tribunale dell’Ecuador ha chiesto l’arresto dell’ex presidente ecuadoriano Rafael Correa, accusato di essere coinvolto nel rapimento di un suo oppositore avvenuto nel 2012. Correa attualmente vive in Belgio, il paese di origine della moglie, e ha negato qualsiasi coinvolgimento The post Un tribunale dell’Ecuador ha chiesto l’arresto dell’ex presidente Rafael Correa appeared first on Il Post.

