Presenza di frammenti metallici | ministero richiama cocco in polvere e farina biologica

fanpage

: Il Ministero della Salute ha richiamato un lotto di la farina di cocco Baule Volante per la presenza di frammenti m… - cagliaripad : Il Ministero della Salute ha richiamato un lotto di la farina di cocco Baule Volante per la presenza di frammenti m… - anonymouseyewar : Nuova allerta alimentare. Mulino Bianco e Pavesi stanno ritirando dal commercio alcuni lotti di punta come PanBaule… - MassimoZuppante : Frammenti d’Impero. La presenza militare francese in Africa e nell’Oceano Indiano -

(Di martedì 24 luglio 2018) Ildella Salute hato un lotto didi“Baule Volante” in confezioni da 375 grammi per la possibiledi. Per lo stesso motivo hato ilinbiologico “Fior di Loto” nella confezione da 500 grammi. I lotti interessati non vanno consumati.