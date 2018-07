Post di insulti di Laura Chiatti per una foto con ' pancino'

Zaytsev vaccina la figlia e Posta la foto su Facebook : insulti e minacce alla famiglia. Il pallavolista : “Inaccettabile” : “Ma ti hanno informato delle possibili reazioni avverse?”, “smetti di fare spot pubblicitari per le big pharma”, “i vaccini creano solo danni, anche dopo molti anni”. Sono solo alcuni dei commenti, tra i più civili, che sono comparsi sulla bacheca del pallavolista italiano Ivan Zaytsev, reo di aver pubblicato, sul proprio profilo Facebook, la foto in compagnia della figlia Sienna appena vaccinata contro il ...

“Vergognati!”. Il campione Posta foto con la figlia e il web insorge. “Idiota” - “Stron*o” e altri insulti irripetibili : massacrato. E il motivo è assurdo : Posti una foto con tua figlia sui social per lanciare un messaggio positivo data la tua notorietà e vieni massacrato dagli utenti. È l’assurda vicenda accaduta a Ivan Zaytsev, stella del Modena Volley e della Nazionale, che su Instagram ha mostrato la foto della sua bambina dopo essere stata dal dottore. “E anche il meningococco è fatto! Bravissima la mia ragazza sempre sorridente”, così ha scritto, con un semplice post ...

Insulti e commenti shock : Zaytsev aggredito sui social per un Post con la figlia Sienna : La foto con la piccola Sienna inondata di commenti shock: Zaytsev insultato per una foto post vaccino L’argomento vaccini, come è ben noto, crea spesso discordanze di pareri, ma a volte si oltrepassa il limite, esagerando. Ivan Zaytsev, campione italiano di pallavolo, è stato infatti assalito da Insulti sui social dopo aver postato un tenero post insieme alla figlia. “E anche il #Meningococcoè fatto! Bravissima la mia ragazza ...

Zaytsev vaccina figlia e Posta foto - insulti e offese su Fb : "E anche il #Meningococco è fatto! Bravissima la mia ragazza sempre sorridente! #Vaccino #SiennaZaytsev". Con queste parole il campione della Nazionale Italiana di pallavolo, Ivan Zaytsev, ha ...

Zaytsev vaccina la figlia e Posta foto su Facebook - insulti dai no vax : Ivan Zaytsev, 29enne stella della pallavolo e schiacciatore del Modena Volley e della Nazionale italiana, ha pubblicato una foto della figlia in cui diceva ai suoi fan di aver vaccinato la figlia. Un...

Zaytsev vaccina la figlia e Posta la foto su Facebook - insulti e offese dai no vax : Ivan Zaytsev, 29enne stella della pallavolo e schiacciatore del Modena Volley e della Nazionale italiana, ha pubblicato una foto della figlia in cui diceva ai suoi fan di aver vaccinato la figlia. Un ...

Zaytsev vaccina la figlia e pubblica Post su Facebook : insulti dai no vax : Orgoglioso di essere un campione dello sport e orgoglioso della sua scelta di padre: Ivan Zaytsev, lo «zar» della pallavolo italiana ieri ha pubblicato sui suoi profili social una foto sua con la sua bimba che aveva appena sottoposto alle ...

Zaytsev vaccina la figlia e pubblica Post su Facebook : pioggia di insulti dai no vax : Il campione di pallavolo rivendica la sua scelta di padre ma centinaia di utenti gli augurano la morte e lo insultano: tutti rimossi. Moltissimi anche i post di congratulazioni

Uccide una giraffa e Posta le foto : insulti e minacce sui social : La cacciatrice americana Tess Talley Thompson è finita nella bufera per alcune foto postate sui social, che la ritraggono sorridente vicino al corpo esanime di un raro esemplare di giraffa , che lei ...

Post del parroco contro la camorra il clan risponde con minacce e insulti : BRUSCIANO. minacce e ingiurie contro il parroco don Salvatore Purcaro. Il sacerdote è finito nel mirino dei familiari dei sei arrestati nel blitz antiracket che ha decapitato il clan Rega. A...

Matteo Salvini - la riPosta furiosa agli insulti di Macron : 'Arrogante e bugiardo : riapri i porti' : Matteo Salvini risponde a stretto giro all'ultima provocazione del presidente francese Emmanuel Macron che ha sminuito l'emergenza immigrazione in Italia. Il ministro dell'Interno ha invitato 'l'...

Matteo Salvini - la risPosta definitiva agli insulti di Matteo Renzi : 'Io bullo? Non gli rispondo : l'hanno già fatto gli italiani' : L'ultima accusa contro Matteo Salvini l'ha lanciata il redivivo Matteo Renzi, intevistato da In mezz'ora di Lucia Annunziata. Il senatore Pd ha dato del 'bullo sulla pelle di 629 disperati' al ...

Odio social dopo il Post. L'appello del legale : 'Stop a insulti e minacce' : Ma non è escluso che fra le partecipanti alla festa balzate, loro malgrado, alla ribalta della cronaca, ci sia chi intende agire per vie legali. E.D.

Mattarella - minacce e insulti sui social : la polizia Postale avvia un monitoraggio : “Muori bruciato vivo“, “Comunista schiavo di Bruxelles”, “Mafioso di merda, da fucilare subito”. C’è davvero di tutto tra gli insulti e le minacce di morte rivolte al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Colpevole, secondo gli autori dei post su Facebook e Twitter, di aver impedito la nascita del governo Cinquestelle-Lega e, per questo, “Ipocrita antitaliano” e “venduto come ...