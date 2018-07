“Porte chiuse ed espulsioni Per i migranti non c’è più posto” 

lastampa

: 'Se uno ha bisogno è con le porte aperte che ci sia aiuta, non con le porte chiuse' @EzioBosso? @I10comandamenti?… - RaiTre : 'Se uno ha bisogno è con le porte aperte che ci sia aiuta, non con le porte chiuse' @EzioBosso? @I10comandamenti?… - masechi : ?? Due ore di faccia a faccia a porte chiuse solo tra i due Presidenti. #TrumpPutinSummit #HelsinkiSummit #16luglio… - noiselord : @micioalato Faremo un partito a porte chiuse e tribune squalificate -

(Di martedì 24 luglio 2018) «Mi ha chiamato il ministro della Funzione pubblica, ho dato la mia disponibilità e ci siamo incontrati. Non conoscevo Giulia Bongiorno ma ci siamo subito intesi: è una persona pragmatica, come me. Adesso sto tornando in treno sul Lago Maggiore e aspetto con grande serenità quello che decideranno le istituzioni. È molto probabile che mi debba trasf...