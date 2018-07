Porsche Macan - La Suv si rifà la coda

quattroruote

(Di martedì 24 luglio 2018) A pochi giorni di distanza dalle foto ufficiali dei prototipi utilizzati per lo sviluppo, laha diramato il primo teaser del facelift della. Per il momento la Casa ha deciso di mostrare al pubblico solo la porzione posteriore della vettura, dove si concentreranno alcune delle modifiche estetiche più importanti.Nuova. Trattandosi di un facelift, l'impostazione di base della Suv non sarà sconvolta: nuovi dettagli, come i gruppi ottici posteriori collegati come su tutti gli ultimi modelli di Zuffenhausen, rinfrescheranno il look della sport utility. Le modifiche di carattere tecnico dovrebbero invece limitarsi all'introduzione di nuove tarature per l'assetto e i powertrain, mentre dal punto di vista tecnologico potrebbero debuttare interessanti novità dal punto di vista dell'infotainment e della sicurezza attiva.