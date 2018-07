Porsche Design Space One | le cuffie wireless con 30 ore di autonomia

gqitalia

(Di martedì 24 luglio 2018) Se ascolti la musica in treno o in metropolitana devi mettere in conto che l’esperienza di ascolto non può essere perfetta: un po’ perché non puoi straniarti troppo per non perdere la fermata, un po’ perché i rumori dei freni e dei binari non riescono a non filtrare dentro le. Per chi fa il pendolare servonoda collegare in bluetooth con un ottimo sistema di isolamento acustico, altrimenti tanto vale smanettare sullo smartphone come fanno tutti gli altri, ma soprattutto devono essere belle da vedere e comode da indossare. Per questo quando, in collaborazione con KEF, ha deciso di lanciare le nuoveOne, abbiamo deciso di metterle alla prova per capire se potessero essere il modello giusto a rispecchiare tutte le caratteristiche che cercavamo. Esteticamente, si presentano con unminimal e ricercato grazie alla costruzione in lega ...