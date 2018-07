Pogba o Milinkovic Savic alla Juventus? Ultime notizie | possibile l’arrivo di uno dei

D'Amico : 'Juve - arriva uno tra Pogba e Milinkovic : ho saputo...' : La Juve non si ferma a Cristiano Ronaldo. Se arriveranno delle cessioni, ci potrà essere un nuovo colpo di mercato. Lo dice l'agente Andrea D'Amico a Sky Sport: 'Penso che possa arrivare anche uno tra Pogba e Milinkovic-Savic, ovviamente se andasse via Pjanic, ho saputo che c'è questo prurito Pogba. Sarebbe così una Juve stellare'.

Juventus - non è finita : assalto ad uno tra Pogba e Milinkovic-Savic : Pogba E Milinkovic-Savic- La Juventus non si ferma. Dopo l’affare Cristiano Ronaldo, i bianconeri sarebbero pronti a mettere a segno anche un colpo a metà campo. Nelle ultime ore starebbe avanzando con forte decisione l’idea del clamoroso ritorno alla Juventus di Paul Pogba. Il centrocampista francese non sarebbe entusiasta del Manchester United, specie per via […] L'articolo Juventus, non è finita: assalto ad uno tra Pogba e ...

Calciomercato Juventus - tra Milinkovic-Savic e Pogba - ecco Rabiot e Verratti : TORINO - La prima mossa della Juventus , in caso di assegno da 80 milioni per Pjanic , sarebbe l'assalto a Sergej Milinkovic-Savic per provare a bruciare la concorrenza di Real Madrid e Manchester ...

Milinkovic o Pogba : c'è una buona notizia per la Juventus : TORINO - Una pressione da 60 milioni sul pulsante di accensione e la macchina del calciomercato si mette in moto. Ad avviarla, José Mourinho e il Manchester United, che con la cifra citata hanno ...

Juventus - Milinkovic alternativa o assist per Pogba : E dunque in casa Juventus continuano a sperare nelle possibilità di concretizzare ciò che l'amministratore delegato Beppe Marotta ha definito il miraggio- Pogba su cui comunque lavorare, con ...

Juventus - Marotta rompe il silenzio : “Milinkovic-Savic costa troppo. Pogba? Fantamercato” : Juventus, Marotta- Beppe Marotta rompe il silenzio e annuncia le prossime trattative di mercato bianconere ai microfoni di “SportMediaset”. “EMRE CAN IN 10 GIORNI. SI’ A PERIN E DARMIAN” Ecco le parole del direttore generale: “Né Higuain né Mandzukic hanno chiesto di essere ceduti. Proveremo a rinnovare il contratto di Alex Sandro. Riscatteremo Douglas costa”. Acquisti: “Per Emre ...

Calciomercato Juventus - l’annuncio di Marotta : “è fatta per Emre Can - le ultime su Milinkovic - Morata e Pogba” : Calciomercato Juventus – La Juventus pensa alla prossima stagione con l’intenzione di essere grande protagonista e tentare l’assalto al Triplete, il pensiero della dirigenza è rivolto al mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa. Ecco le importanti dichiarazioni di Marotta allo Sporting Club di Torino: “Emre Can si definisce in 10 giorni. Douglas Costa lo riscatteremo e rimarrà. Perin? Vogliamo un grande ...