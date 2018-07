Pjanic al Manchester City? Ecco il commento di Guardiola

calcioweb.eu

: #Pjanic al #ManchesterCity? Ecco il commento di #Guardiola - CalcioWeb : #Pjanic al #ManchesterCity? Ecco il commento di #Guardiola - TinchoDive : RT @Gazzetta_it: VIDEO #Calciomercato #Guardiola: '#Pjanic? Un top player, ma non ci interessa' #Juve #ManCity - CalcioNews24 : Calciomercato Juventus, Guardiola: «Pjanic è un top player, ma non ci interessa» -

(Di martedì 24 luglio 2018) Sono ore calde sul calciomercato dell Juventus, una situazione da chiarire riguarda sicuramente il futuro del centrocampista. "? È un giocatore della Juventus e come tale a noi non interessa. E nel suo ruolo abbiamo abbastanza calciatori in rosa". Parole e musica di Pep, il quale durante una conferenza stampa del suo, ha chiuso definitivamente alla possibilità dell'arrivo del regista bianconero ai citizens. Sarà un bluff?