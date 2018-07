Piazza Affari | ingrana la marcia Amplifon

La galassia Agnelli tenta il rimbalzo a Piazza Affari : Fca a +1 - 72% : La galassia Agnelli tenta la risalita. Dopo la disastrosa seduta di ieri, dove a causa dell'incertezza legata alle condizioni di salute di Sergio Marchionne e alle dimissioni del responsabile Emea Alfredo Altavilla erano andati persi oltre 2,3 miliardi di euro, oggi il gruppo italo-statunitense tenta il rimbalzo a Piazza Affari.A Milano infatti Ftse Mib apre in progresso dell'1% a quota 21.769 punti, trainata proprio dai titoli della galassia ...

Piazza Affari in pole position sull'Europa : Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano , in pole position rispetto a una pur positiva Europa. Piazza Affari tenta il rimbalzo dopo la brutta giornata di ieri 23 luglio, in cui il listino ...

Piazza Affari : amplia il rialzo Credito Valtellinese : Ottima performance per Credito Valtellinese , che scambia in rialzo del 4,34%. Il trend di Credito Valtellinese mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB . Questa situazione classifica ...

Piazza Affari : in forte denaro Cementir : Prepotente rialzo per la società cementiera , che mostra una salita bruciante del 2,12% sui valori precedenti. L'andamento di Cementir nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una ...

A Piazza Affari la galassia Agnelli brucia oltre 2 miliardi. Fca e Ferrari giù anche a Wall Street : A Milano, che archivia la seduta in ribasso dello 0,8% dopo la drammatica uscita di scena di Sergio Marchionne, Ferrari chiude in forte ribasso (-4,9%) mentre Fca recupera terreno e tiene (-1,5%). Fuori dal Ftse Mib, Carige giù dopo bocciatura Bce al piano sul capitale. Euro sopra 1,17 dollari ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : a Piazza Affari prosegue il dopo-Marchionne (24 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari dovrà ancora fare i conti con il dopo-Marchionne. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 03:51:00 GMT)

Borsa : galassia Fca brucia 1 - 5 mld a Piazza Affari. Male anche a Wall Street : La Borsa di Milano ha bruciato in un solo giorno 1,5 miliardi sui quattro titoli della galassia Fca, passando da circa 73,62 miliardi di venerdì sera a circa 72,09 miliardi di capitalizzazione dei ...

Piazza Affari maglia nera Ue. La galassia Agnelli brucia oltre 2 miliardi : A Milano, che archivia la seduta in ribasso dello 0,8% dopo la drammatica uscita di scena di Sergio Marchionne, Ferrari chiude in forte ribasso (-4,9%) mentre Fca recupera terreno e tiene (-1,5%). Fuori dal Ftse Mib, Carige giù dopo bocciatura Bce al piano sul capitale. Euro sopra 1,17 dollari ...

Borse - Piazza Affari chiude in rosso : titoli FCA a picco : (Alliance News) - Comincia male l'era post-Marchionne per i titoli del gruppo FCA, che hanno trainato in calo il principale indice di Piazza Affari nella prima seduta di scambi della settimana. Il...

A Piazza Affari la galassia Agnelli brucia 2 - 3 miliardi. Pesa l'addio di Sergio Marchionne : Milano chiude come peggior listino del vecchio continente, con un passivo dello 0,86%, apPesantito dalla galassia Agnelli che dopo la drammatica uscita di scena di Sergio Marchionne ha bruciato in una sola seduta oltre 2,3 miliardi di euro. Il tutto in una seduta comunque debole per le borse del vecchio continente, apPesantite dalle tensioni geopolitiche Usa-Iran e dai persistenti timori legati ai dazi che penalizzano anche Wall Street.La ...

Piazza Affari : perdite consistenti per Ratti : Si muove in profondo rosso la big italiana del tessile , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,76% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto ...

Piazza Affari chiude negativa. La galassia Agnelli brucia oltre 2 mld : A Milano, che archivia la seduta in ribasso dello 0,8% dopo la drammatica uscita di scena di Sergio Marchionne, Ferrari chiude in forte ribasso (-4,9%) mentre Fca recupera terreno e tiene (-1,5%). Fuori dal Ftse Mib, Carige giù dopo bocciatura Bce al piano sul capitale. Euro sopra 1,17 dollari ...

Deboli le banche a Piazza Affari. Bene Unicredit - giù Carige : Segnali contrastanti giungono dal comparto bancario quotato a Piazza Affari. Tra i player del settore, denaro su Unicredit che guadagna lo 0,92% dopo che l'EBA ha deciso di non aprire un'indagine ...

Piazza Affari in calo insieme all'Europa. Pesanti i titoli della Galassia Agnelli : Teleborsa, - Dopo un avvio giornata negativo in fondo agli eurolistini, Piazza Affari riduce il rosso e vede il FTSE MIB in calo dello 0,42% . I riflettori sono tutti puntati sui titoli della Galassia ...