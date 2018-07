Piazza Affari | al centro degli acquisti Esautomotion

Piazza Affari : Banca Ifis - quotazioni alle stelle : Seduta decisamente positiva per l' Istituto con sede a Venezia , che tratta in rialzo del 2,71%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Banca Ifis ...

Piazza Affari : amplia l'ascesa CNH Industrial : Effervescente il leader globale nel settore dei capital goods , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,38%. A livello comparativo su base settimanale, il trend del produttore di ...

Piazza Affari : pioggia di acquisti su Banca Carige : Brilla la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che passa di mano con un aumento del 2,44%. L'andamento di Banca Carige nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del ...

Il comparto bancario a Piazza Affari si muove in territorio positivo - +2 - 32% - - slancio per Banca Carige : Rally per il settore Bancario italiano , anticipato dall'ottima performance dell' EURO STOXX Banks . Il FTSE Italia Banks ha aperto a quota 10.019,18 e sta trattando a 10.123,96, balzando del 2,32% ...

Fca in Borsa - i titoli della Galassia in recupero/ A Piazza Affari conta anche il giudizio di S&P : Fca in Borsa, i titoli della Galassia Agnelli, come Fca, Ferrari, Exor e Cnh Industrial, tentano il recupero a Piazza Affari. Il giudizio di Standard & Poor's(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 10:52:00 GMT)

Piazza Affari in pole position sull'Europa : Teleborsa, - Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano , in pole position rispetto a una pur positiva Europa. Piazza Affari tenta il rimbalzo dopo la brutta giornata di ieri 23 luglio, in cui il ...

La galassia Agnelli tenta il rimbalzo a Piazza Affari : Fca a +1 - 72% : La galassia Agnelli tenta la risalita. Dopo la disastrosa seduta di ieri, dove a causa dell'incertezza legata alle condizioni di salute di Sergio Marchionne e alle dimissioni del responsabile Emea Alfredo Altavilla erano andati persi oltre 2,3 miliardi di euro, oggi il gruppo italo-statunitense tenta il rimbalzo a Piazza Affari.A Milano infatti Ftse Mib apre in progresso dell'1% a quota 21.769 punti, trainata proprio dai titoli della galassia ...

Piazza Affari in pole position sull'Europa : Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano , in pole position rispetto a una pur positiva Europa. Piazza Affari tenta il rimbalzo dopo la brutta giornata di ieri 23 luglio, in cui il listino ...

Piazza Affari : amplia il rialzo Credito Valtellinese : Ottima performance per Credito Valtellinese , che scambia in rialzo del 4,34%. Il trend di Credito Valtellinese mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB . Questa situazione classifica ...

Piazza Affari : in forte denaro Cementir : Prepotente rialzo per la società cementiera , che mostra una salita bruciante del 2,12% sui valori precedenti. L'andamento di Cementir nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una ...

Piazza Affari : ingrana la marcia Amplifon : Grande giornata per la società leader nelle soluzioni uditive , che sta mettendo a segno un rialzo dell'8,67%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Amplifon evidenzia un andamento ...

A Piazza Affari la galassia Agnelli brucia oltre 2 miliardi. Fca e Ferrari giù anche a Wall Street : A Milano, che archivia la seduta in ribasso dello 0,8% dopo la drammatica uscita di scena di Sergio Marchionne, Ferrari chiude in forte ribasso (-4,9%) mentre Fca recupera terreno e tiene (-1,5%). Fuori dal Ftse Mib, Carige giù dopo bocciatura Bce al piano sul capitale. Euro sopra 1,17 dollari ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : a Piazza Affari prosegue il dopo-Marchionne (24 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari dovrà ancora fare i conti con il dopo-Marchionne. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 03:51:00 GMT)

Borsa : galassia Fca brucia 1 - 5 mld a Piazza Affari. Male anche a Wall Street : La Borsa di Milano ha bruciato in un solo giorno 1,5 miliardi sui quattro titoli della galassia Fca, passando da circa 73,62 miliardi di venerdì sera a circa 72,09 miliardi di capitalizzazione dei ...