Piacenza | uomo accusato di abusi su una bimba di nove anni

Barista violentata a Piacenza - l'uomo arrestato era stato espulso : In passato il 34enne era già stato arrestato in altre occasioni. Probabilmente sarà sentito lunedì a San Vittore per la convalida del fermo

L'uomo accusato di aver violentato la barista a Piacenza aveva ricevuto un provvedimento di espulsione : Era già stato arrestato in passato e aveva ricevuto un provvedimento di espulsione Nicolae Istrati, il 34enne romeno arrestato a Milano dai carabinieri e accusato di aver violentato e sequestrato una barista in un locale di Piacenza, nella notte tra mercoledì e giovedì.Si svolgerà nei prossimi giorni, probabilmente già lunedì, nel carcere di San Vittore, l'udienza di convalida del fermo. Istrati stava ...

Barista stuprata per ore a Piacenza - fermato l'uomo ricercato | : La vittima è in ospedale, sotto choc. Ha raccontato di essere stata legata e imbavagliata. Soccorsi allertati da vicini che hanno sentito le grida della donna: la persona fermata, 34 anni, sarebbe un ...

Barista legata al bancone e stuprata per ore - caccia all'uomo a Piacenza : Uno stupro orribile con le grida della vittima talmente da essee ascoltate dai vicini che hanno chiamato i soccorsi. Un uomo nella notte tra mercoledì e giovedì avrebbe stuprato una donna all'interno ...

Piacenza - uomo accoltella la moglie 28enne davanti ai figli piccoli : Un uomo di 48 anni ha accoltellato la moglie, di 28 anni, dopo una lite in casa: il tutto è avvenuto davanti agli occhi dei figli piccoli della coppia. L'episodio è avvenuto nella periferia di Piacenza. L'uomo è stato arrestato, la donna è stata trasportata all'ospedale e non sarebbe in pericolo di vita.Continua a leggere