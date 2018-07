Pesce | ecco cosa rischia chi non lo mangia | la dritta sull' alimentazione

Friend of the Sea : ecco i 40 ristoranti di Pesce amici del mare : Friend of the Sea è un’associazione nata a Milano nel 2008 – e fondata da Paolo Brai che oggi ne è il Direttore – con la volontà di offrire al consumatore una certificazione per prodotti ittici sostenibili. Cosa vuol dire? Significa poter scegliere e mangiare pesci e molluschi la cui pesca non depaupera il mare, o il cui allevamento è gestito secondo pratiche che non rispettino l’ambiente, la qualità di vita dei pesci ...