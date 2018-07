Perché la sinistra | tutta | deve ringraziare Marchionne

Lavoro - Di Maio contro il centrosinistra : “Hanno perso Perché dicevano alle famiglie che dovevano essere contente” : “Quelli di prima hanno perso perché dicevano alla gente che doveva essere contenta perché l’occupazione stava salendo. La verità è che cresceva il precariato“. A dirlo è il ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in conferenza stampa dopo l’incontro con l’imprenditore calabrese Nino De Masi. Ciò che contesta il leader politico del M5s è la presunta crescita del livello di occupazione ...

Lavoro - Paragone (M5S) : “Imbarazzanti le critiche da sinistra al reddito di cittadinanza. Perdete Perché avete tradito i lavoratori” : L’intervento appassionato di Gianluigi Paragone in Aula dopo il question time del ministro Luigi Di Maio in Senato: “Recuperare la parola dignità è un fatto di cultura giuridica e sociale. È il segno che i lavoratori sono centrali” L'articolo Lavoro, Paragone (M5S): “Imbarazzanti le critiche da sinistra al reddito di cittadinanza. Perdete perché avete tradito i lavoratori” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Perché le proposte di Galli della Loggia e Calenda non sono di sinistra : È l’ora più buia per il Pd, quella che prelude alla dissoluzione e alla catastrofe dopo l’ennesimo risultato elettorale deludente. Tutto suggerirebbe un rivolgimento, un colpo di reni e un salto per cambiare tutto, per ricostruire, per fare tabula rasa di un esperimento nobile ma mal riuscito, che ha portato alla consunzione di quelle due (e più) tradizioni che nel Partito democratico avevano trovato il modo di stare insieme e di continuare a ...

De Masi : "Pd ha perso Perché ha smesso di fare la sinistra" : Storicamente la sinistra è nata per occuparsi delle fasce più deboli, di chi è rimasto indietro. Se viene meno a questo "marchio di fabbrica" è facile comprendere come i propri elettori possano essere disorientati e cercare altrove la sicurezza che chiedono. Può essere, questa, una chiave interpretativa utile a comprendere il clamoroso tonfo della sinistra nelle proprie storiche roccaforti, a partire dalla Toscana, da sempre regione rossa, dove ...

Ballottaggi 2018 - la sinistra perde Perché le manca il coraggio : Ricominciare, non vuol dire ripetersi. Per questo la sinistra per prima cosa non deve scoraggiarsi. Fino a oggi i cicli di “scoraggiamento” sono tutti ben visibili nella storia della sinistra italiana: dalla delusione nel rapporto con i socialisti, alle ricerche della “Cosa”, l’abbattimento rosso del primo governo Prodi, fino ai vari tentativi di spezzettamento confluiti in insignificanti zero virgola. Tutte cose ben note discusse e ridiscusse, ...

Troppa distanza tra parole e realtà Ecco Perché la sinistra ha perso Salvini ha dato voce agli italiani : Forse la spiegazione dell’attuale momento politico non è difficile: viviamo le conseguenze dell’estraneità che si è creata fra le élite ben pasciute ed idealistiche, e un popolo in difficoltà che non ne può più di belle parole. Purtroppo ciò che la gente non sa è che né Salvini né Di Maio sono la soluzione. Segui su affaritaliani.it

[L'analisi] Ecco Perché i 10 punti del governo Conte sull'immigrazione sono ambiziosi - realistici e di sinistra : L'apertura dei porti è una valvola per allentare la pressione , anche politica, a Bruxelles lo sanno bene, sull'Italia. La fine della distinzione fra migranti e rifugiati taglierebbe alla radice l'...

Opposizione - Perché la sinistra non sa più farla - : V i era allora la consapevolezza di essere giunti al limite, oltre il quale in caso di non correzioni sarebbe crollato il castello stesso della politica. L'allarme era stato lanciato perché partiti e ...

'La sinistra ha tradito gli operai - ecco Perché ho conquistato Terni la rossa' : E' finito un mondo, ne comincia uno nuovo'. Tags Argomenti: elezioni amministrative 2018 Protagonisti: Leonardo Latini Matteo Salvini © Riproduzione riservata 25 giugno 2018 I COMMENTI DEI LETTORI

La destra e il popolo del così e così (Perché essere di sinistra costa) : Ovunque vince la destra. In Italia come in Europa, nei governi nazionali e in quelli locali, come accaduto ieri nelle città. Se vince la destra, chi ha perso? La sinistra dovremmo dire. Invece a me pare che da tempo non ci sia più né pratica né idea di cosa è la sinistra, di quali valori essa esprime, di quali e quante responsabilità pone in capo ai suoi elettori. Infatti la sinistra non esiste più da anni e coloro che hanno occupato quello ...

Perché la sinistra vede rosso? : Mentre dall'altra parte del mondo, in Perù i popoli precolombiani coloravano di rosso i gioielli d'oro e in Messico i Maya attribuivano al colore rosso della scorza che avvolge i semi del cacao il ...

Stefano Fassina : "Vi spiego Perché la sinistra non ha capito le idee di Paolo Savona". : ... decisamente fuori dal coro, di Stefano Fassina , già economista presso il Fondo Monetario Internazionale, Viceministro dell'Economia e attuale deputato di Liberi Uguali. Lettura integrale: Stefano ...

Aquarius - Di Battista : “Futuro africani è in Africa”. Poi se la prende con la sinistra : “Perché nessuna indignazione prima?” : Alessandro di Battista, ex parlamentare del Movimento 5 stelle, in viaggio negli Stati Uniti con la compagna e il figlio, ha pubblicato su Facebook un video in cui spiega la sua posizione sul caso Aquarius. A un certo punto, se la prende con gli elettori di sinistra: “Perché non si sono indignati quando veniva bombardata la Libia?”. Poi ha concluso il ragionamento così: “Io in Congo ci sono stato e ci ho lavorato. Il futuro ...

'Il patto tacito' tra i governi di sinistra e l'Europa sui migranti. Paolo Magri : 'Perché il governo rischia grosso' : Se ' la mossa di Matteo Salvini è tatticamente azzeccata ' secondo Paolo Magri , dell'Istituto per gli studi di politica internazionale , Ispi, , che, ospite a Omnibus, su La7 , ha elogiato la decisione del ministero dell'Interno di chiudere i porti alla nave Nautilus con seicento immigrati a bordo, dall'altro ...