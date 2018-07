“Per te Flavio” Ucciso a 11 anni da un proiettile vagante | il padre lo ricorda così

caffeinamagazine

: Raga sta cominciando come era per Flavio - _leoisonfire : Raga sta cominciando come era per Flavio - Mondiali_ : RT @zazoomnews: Canoa slalom Mondiali junior-under23 Ivrea 2018: argento per Flavio Micozzi decima Marta Bertoncelli - #Canoa #slalom #Mon… - zazoomnews : Canoa slalom Mondiali junior-under23 Ivrea 2018: argento per Flavio Micozzi decima Marta Bertoncelli - #Canoa… -

(Di martedì 24 luglio 2018) Una storia che tocca il cuore. Una storia di vita oltre la morte e di amore che supera anche gli ostacoli più grandi. È quella di unche ha visto morire il figlio a 11da un. Si chiamava Flavio e oggi avrebbe avuto 23. Flavio avrebbe scelto questa strada, o forse no, ma di certo avrebbe studiato e si sarebbe laureato se un, sparato per sbaglio da un amico, non lo avessead 11a Villafranca d’Asti, nel 2007. Nell’aula magna dell’Università, però, è arrivato suo, PIerluigi Rossi, che a 60si è laureato in giurisprudenza “al posto” del figlio scomparso.“A Flavio, per sempre nella nostra vita”, recita la dedica sulla prima pagina della tesi in diritto di procedura penale intitolata “La prova scientifica tra perizia e prova atipica”. E in effetti gli ultimidi Pierluigi e di sua moglie Anna sono ...