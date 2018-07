Per Gamenet secondo ' colpo' nel giro di due anni

Gamenet : acquisisce 100% Goldbet Per 265 mln (3) : (AdnKronos) – Sulla base dei dati relativi ai primi 6 mesi del 20183, la combined entity sarebbe il primo operatore di scommesse in Italia, con una quota di mercato complessiva nel segmento pari a circa il 18% (21% nelle scommesse sportive su rete fisica, 7% nell’online betting e 33% nel virtual betting). Dall’integrazione di Goldbet sono previste significative sinergie di costo che, a regime, nell’arco dei 18-24 mesi ...

Gamenet : acquisisce 100% Goldbet Per 265 mln : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – Gamenet ha sottoscritto un contratto vincolante per l’acquisizione del 100% di Goldbet, societa’ autorizzata alla raccolta di giochi e scommesse in Italia. Ad annunciarlo à Gamenet Group in una nota. Il controvalore dell’operazione è di 265 milioni di euro (enterprise value), da rettificare con il valore della posizione finanziaria netta, così come definita contrattualmente, al 30 giugno ...