«Per far rinascere la sinistra bisogna riprendersi il popolo schiacciato dalla destra»

Va a fare la pedicure e quasi Perde una gamba : “Ho avuto paura di morire - colpa delle forbici” : Tracy Lynn Martinez, 35enne americana, riporterà sulla sua pelle per tutta la vita le conseguenze di quella che avrebbe dovuto essere una normale pedicure. Dovrà indossare per sempre delle calze elastiche a compressione per proteggere la gamba da un'altra infezione. Ma sarebbe potuto andare anche peggio, dice lei.Continua a leggere

Calciomercato Roma - Monchi : 'Per Malcom non volevo fare un'asta. Valutiamo vie legali' : La ricostruzione di una trattativa sfumata, per bocca di uno dei protagonisti. Monchi, direttore sportivo della Roma, ha voluto parlare al canale televisivo ufficiale del club per raccontare le ...

Immigrazione - la onlus che Per farli integrare insegna ai migranti ad andare in kayak in Sardegna : ... e lavoriamo perché diventino beniamini amati dal pubblico, novelli campioni, simboli di un' integrazione riuscita, di un Paese che torna grande nello sport grazie alla sua società multiculturale. È ...

INCENDIO ATENE - GRECIA : 74 MORTI/ Ultime notizie : Farnesina - non ci sono italiani irrePeribili. : Incendi in GRECIA, fiamme alle porte di ATENE: migliaia di turisti in fuga alla disperata verso le spiagge. La testimone: "Mati non esiste più". Cinquanta MORTI accertati, anche bambini. Brucia la GRECIA e gli incendi ad ATENE e dintorni sono una vera e propria anticamera dell'Inferno, fatto di MORTI (forse più di 100), feriti (556) e corpi carbonizzati di chi non è riuscito a trovare una via di fuga dalle fiamme divampate, secondo le ...

In ospedale Per un antibiotico : all'Elba niente farmacie notturne : All'isola d'Elba basta un banale mal di pancia o qualche linea di febbre, per far correre turisti e cittadini al pronto soccorso, intasando così un servizio che dovrebbe essere riservato alle emergenze.Ma la corsa in ospedale, spesso, non è dovuta al capriccio di chi non usa il buonsenso e si aspetta di ricevere cure immediate anche per un semplice raffreddore, quando basterebbe andare in farmacia a prendere un antibiotico, per evitare attese ...

Il sociale ha la sua formula vincente : Pronta la sesta edizione del corso Per oPeratore farmaceutico : Roma – La lista di attesa è cresciuta giorno dopo giorno. E l’entusiasmo è rimasto alto. A settembre (da lunedì 3 a mercoledì 5) scatterà la sesta edizione del corso, gratuito, per operatore tecnico di laboratorio galenico farmaceutico organizzato nei locali dello stabilimento di produzione Lentini Lab, a Torresina, Municipio XIV, viale Indro Montanelli. Il progetto, nato da una idea della dottoressa Monica Lentini, farmacista e ...

Consip - il pm Ielo accusa Scafarto : 'Voleva Perquisire Tiziano Renzi' : 'L'allora capitano del Noe Gianpaolo Scafarto intendeva eseguire una perquisizione nei confronti di Tiziano Renzi e voleva farlo alle cinque del mattino'. Lo ha raccontato il procuratore aggiunto di ...

Toninelli contro la Tav : "Ora nessuno si azzardi a far avanzare l'oPera" : Danilo Toninelli mette in freezer la Tav. O, meglio, mette - seppur idealmente - i sigilli ai cantieri della tratta da alta velocità che dovrebbe collegare Torino a Lione.Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dopo averne studiato le carte, ha bocciato (praticamente in toto) la grande opera. E in un recente post pubblicato sui suoi profili social, scrive: "Quando studio dossier come quello della Tav Torino-Lione, non posso che provare ...

Zamparini attacca il Parma : "Gli farò causa Per 50 milioni di euro" : Il Parma , nella giornata di ieri, ha salvato la Serie A. Al club ducale, infatti, per il presunto illecito avvenuto prima dell'ultimo match di campionato contro lo Spezia è stato infiltta una ...

Stefano Bettarini - ‘umiliazione’ : cosa è costretto a fare Per mantenere i suoi figli. Ormai lo sanno tutti : Nell’ultimo periodo Stefano Bettarini, l’ex marito di Simona Ventura, non ha passato giornate facili. Il motivo? Beh, lo sappiamo tutti: il figlio Niccolò è stato aggredito all’uscita di una nota discoteca milanese, l’Old Fashion. Il ragazzo era uscito con degli amici e, all’uscita dalla discoteca, è stato aggredito da un gruppo di ragazzi. Bettarini jr era intervenuto per difendere il suo amico ma gli aggressori, quando lo hanno visto, gli ...

Aids - l’esPerto : “Funzionano i farmaci Per prevenire l’infezione” : Funziona la terapia farmacologica ‘preventiva’ contro la trasmissione del virus Hiv. “Nuovi studi presentati alla 22/ma Conferenza internazionale sull’Aids ad Amsterdam – spiega il presidente dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Stefano Vella – hanno infatti fornito nuove prove di efficacia della già nota terapia ‘Prep’, ovvero di ‘profilassi pre-esposizionà“. In pratica, in ...

GALASSIA FCA IN BORSA - TITOLI IN RECUPerO/ A Piazza Affari Exor +1 - 5% - risale anche la Ferrari : Fca in BORSA, i TITOLI della GALASSIA Agnelli, come Fca, Ferrari, Exor e Cnh Industrial, tentano il RECUPERO a Piazza Affari. Il giudizio di Standard & Poor's(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 15:56:00 GMT)