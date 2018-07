Per Casaleggio Jr il Parlamento non sarà più necessario Ecco perché

Davide Casaleggio : “Parlamento non servirà più : ecco Perché'”/ Fraccaro : "Restituire istituzioni ai cittadini" : Davide Casaleggio, "Parlamento non servirà più in futuro, ecco perchè": rivolta anti-M5s dalle opposizioni Pd e Forza Italia, "i grillini sono i giacobini della nostra epoca"(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 23:42:00 GMT)

Giovanni Maria Flick : "Preoccupato Per le parole di Casaleggio. Dopo il Parlamento suPereremo anche la Costituzione?" : "Casaleggio mi lascia un po' perplesso". Parla da "uomo di legge e soprattutto di Costituzione" il presidente emerito della Consulta Giovanni Maria Flick per dare una valutazione complessiva dell'intervista di Davide Casaleggio a La Verità in cui si preconizza, superata la democrazia rappresentativa, pur "tra qualche lustro" anche il superamento del Parlamento."Sono perplesso", continua Flick, "perché non ci trovo nessuna traccia ...

Casaleggio : “Inevitabile suPeramento del Parlamento”. Pd : “Autoritario”. Di Maio : “Camere inutili? Dimostriamo contrario” : “Il superamento della democrazia rappresentativa è inevitabile” e “tra qualche lustro è possibile” che il Parlamento “non sarà più necessario nemmeno in questa forma”. Le parole di Davide Casaleggio – presidente dell’associazione Rousseau – pronunciate in un’intervista alla Verità suscitano la protesta tutte le opposizioni, da destra a sinistra, da Forza Italia al Pd fino a Liberi e ...

M5s - Casaleggio : inevitabile suPerare Parlamento - ormai c'è la Rete : Roma, 23 lug., askanews, - 'Oggi grazie alla Rete e alle tecnologie, esistono strumenti di partecipazione decisamente più democratici ed efficaci in termini di rappresentatività popolare di qualunque ...

Casaleggio sbugiardato : Lanzalone era alla cena Per finanziare Rousseau : E in cui si tessevano anche gli intrecci tra la politica e il mondo dell'impresa che orbita attorno alla Casaleggio associati. Stridono allora le parole di Casaleggio, che ora cerca ogni modo per ...

Filippo Nogarin al Fatto : "Lanzalone l'ho scoPerto io - Grillo e Casaleggio non c'entrano" : "Non ci sto al racconto per cui ce l'hanno calato dall'alto Grillo o Casaleggio: Lanzalone l'ho scoperto io". A dirlo, intervistato dal Fatto Quotidiano, è il sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, che si dice "sbalordito", "incredulo", per l'arresto di Luca Lanzalone nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma."Quando siamo arrivati alla guida della città, nel 2014, - racconta - ci siamo trovati dall'oggi al domani a ...

Cena Davide Casaleggio-Lanzalone Per Rousseau M5s/ Video - "no nomine e stadio Roma" : 'giallo' mail cancellate : Davide Casaleggio e la Cena con Lanzalone, Video, "niente nomine, solo Rousseau per M5s. Inchiesta stadio Roma, mail cancellate dall'avvocato.

IMPerIA E SESTRI LEVANTE - ELEZIONI COMUNALI 2018/ Risultati Piemonte e Liguria - Casaleggio punta su Ivrea : Liguria e Piemonte, Risultati IMPERIA e Ivrea: ELEZIONI COMUNALI amministrative 2018. Il ritorno di Scajola e il test del M5s nella città di Casaleggio. Verso i nomi dei sindaci eletti.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 12:16:00 GMT)

Nuovo governo : Grillo non parla - poi quella dedica Per Gianroberto Casaleggio : A casa di Grillo rispondono al citofono di non saperne nulla: "Il signor Grillo non c'è, è partito stamattina". Lo riporta il Secolo XIX chiedendosi perché Beppe non parli. Perché non lo fa in un ...