Per anni vi hanno detto che “i Caschi bianchi sono al Qaida” Poi Israele ha aperto i

Fiat - scelte forzate e danni collaterali : Perde Marchionne e accantona Altavilla : L'unico top manager italiano, responsabile dell'area Europa, ufficialmente lascia per altri interessi professionali. In borsa Fca soffre ma recupera nel finale e chiude a -'1,5%. Affonda la Ferrari, - ...

U&D - Luigi Mastroianni in lizza Per il trono - sulla Fella svela : 'Ci siamo sentiti' : Manca circa un mese all'avvio delle nuove registrazioni di Uomini e donne, il famoso people show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Nel mese di fine agosto, infatti, la redazione del programma scegliera' i nuovi volti da far approdare sul trono televisivo i quali vedremo essere impegnati nella registrazione dei rispettivi video di presentazione. Tra gli aspiranti nuovi tronisti vi è il nome di Luigi Mastroianni, ex corteggiatore di Sara ...

Ciclismo - Adam e Simon Yates rinnovano Per due anni con la Mitchelton-Scott : Adam e Simon Yates resteranno alla Mitchelton-Scott per le prossime due stagioni. I gemelli britannici, tra i più promettenti corridori per le corse a tappe del panorama internazionale, hanno firmato un rinnovo biennale del contratto con il team australiano, con cui sono passati professionisti nel 2014. La notizia è stata ufficializzata oggi durante la conferenza stampa del giorno di riposo del Tour de France. Negli scorsi mesi erano uscite ...

Giovanni Maria Flick : "Preoccupato Per le parole di Casaleggio. Dopo il Parlamento suPereremo anche la Costituzione?" : "Casaleggio mi lascia un po' perplesso". Parla da "uomo di legge e soprattutto di Costituzione" il presidente emerito della Consulta Giovanni Maria Flick per dare una valutazione complessiva dell'intervista di Davide Casaleggio a La Verità in cui si preconizza, superata la democrazia rappresentativa, pur "tra qualche lustro" anche il superamento del Parlamento."Sono perplesso", continua Flick, "perché non ci trovo nessuna traccia ...

Giappone : danni da maltempo Per oltre un miliardo franchi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Medicina : dal Canada calcolatore online che stima il rischio Per il cuore a 5 anni : E’ stato realizzato e messo online, uno strumento che permette di predire il rischio individuale di ospedalizzazione e morte legati a malattie cardiovascolari nei 5 anni successivi. A descriverlo uno studio opera di ricercatori canadesi e pubblicato sul ‘Canadian Medical Association Journal’. “Siamo convinti che questo strumento potrà aiutare le persone, e i loro medici, ad essere meglio informati sugli stili di vita sani ...

Pagamenti lumaca : fatture saldate dopo anni mettono in ginocchio imprese e cooPerative : Al Centro-Sud si superano anche i 24 mesi di ritardo, contro una media italiana di 46 giorni. Il dato emerge da uno studio condotto da Uecoop su dati Mef CAMPOBASSO. Con ritardi record che arrivano ...

Giappone : danni da maltempo Per 920 milioni di euro : I danni delle piogge torrenziali al settore agricolo e alla pesca nel Giappone occidentale, precedute dalle precipitazioni provocate dal tifone Prapiroon, saranno di gran lunga superiori alle precedenti stime rilasciate dal governo. In base ai dati del ministero dell’Agricoltura nipponico i costi si aggirano intorno a 120 miliardi di yen, l’equivalente di 920 milioni di euro, rispetto ai 77 previsti poche settimane fa. Il premier ...

A 19 anni cerca un chirurgo che lo oPeri - ma nessuno si fa avanti : nessuno vuole operarlo perché l'intervento chirurgico potrebbe costargli la vita. Eppure Salvatore Pezzano, 19 anni, di Milano, il cui calvario è iniziato dopo un infortunio durante una partita di calcio, non ha mai perso la speranza di trovare un chirurgo disposto ad operarlo. Su Facebook ha pubblicato un appello, ben presto diventato popolare: "Ho speranza - scrive - perché chi la perde è morto".Salvatore è ...

Maltempo Padova : danni Per milioni di euro a causa dei nubifragi - “30mm di pioggia Per metro quadrato in appena 20 minuti” : I violentissimi temporali che hanno colpito Padova sabato pomeriggio e ieri sera, hanno causato, come è già noto, numerosi danni. Soprattutto sabato, spiega in una nota il Comune, “si è trattato di un evento straordinario per intensità con raffiche di vento che hanno toccato i 100km/h, secondo i dati rilevati dalle stazioni meteo, e pioggia torrenziale. I pluviometri hanno rilevato oltre 30mm di pioggia per metro quadrato in appena 20 ...

Fratoianni : diretti in Libia con Open arms Per salvare vite : Roma – “Da qui alla zona Sar ci sono tre giorni di navigazione. Nell’attesa ci prepariamo. Medici e soccorritori spiegano le manovre di salvataggio e messa in sicurezza”, dice il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, dalla nave Open arms diretta al Canale di Sicilia. “Siamo diretti verso la zona Sar davanti alla Libia. Per fare una cosa semplice. salvare vite. In fondo e’ tutta qui la differenza. ...

Maltempo : Padova - danni Per alcuni milioni di euro a causa di nubifragi (5) : (AdnKronos) - "Ovviamente dispiace che famiglie e attività produttive abbiamo avuto dei danni, vedremo di essere rapidi nel definire le modalità di risarcimento; ad oggi non siamo in grado di stimare i danni, che saranno comunque nell’ordine di alcuni milioni di euro. L’ARPAV ci dice che nei prossim

