Pensioni | il piano di aumenti del governo | Fate presto | non si arriva a fine

Pensioni - Salvini e il piano per alzare le minime/ “Togliere la sociale ai migranti - ci costa un miliardo" : Pensioni, Salvini e il piano per alzare le minime: “Togliere la sociale ai migranti, ci costa un miliardo di euro all'anno. Le nuove dichiarazioni del ministro dell'interno(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 17:32:00 GMT)

Matteo Salvini - il piano per alzare le Pensioni minime : tagliare gli assegni sociali agli immigrati : Passa da una completa revisione della spesa sugli immigrati il piano di Matteo Salvini per puntare a due punti cardine inseriti nel contratto di governo, cioè il taglio delle tasse e l'innalzamento ...

Il piano di Salvini per alzare le minime : "Tagliare le Pensioni sociali ai migranti" : 'Tria fa il ministro dell'Economia, quindi deve essere prudente per missione - ha, poi, chiarito - noi saremo lo stimolo' . Quello che ha in mente Salvini è il taglio delle tasse e e l'innalzamento ...

Pensioni alte - i medici contro il piano per tagliarle : Una opposizione netta alle ipotesi in campo' e 'una convinta difesa dei diritti dei medici pensionati, insieme ai i dirigenti del mondo pubblico e privato, in tutte le sedi legali, politiche e ...

PAOLO SAVONA/ Il piano A da 50 miliardi per investimenti - flat tax - Pensioni e reddito di cittadinanza : PAOLO SAVONA parla di un piano A con cui far partire investimenti per circa 50 miliardi di euro. Si potrebbero anche coprire le spese per flat tax e riforma delle pensioni(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 11:54:00 GMT)

Scontro governo-Inps - piano Lega-M5S : via Boeri - mano libera sulle Pensioni : Tito Boeri è un tipo che non è mai andato d?accordo con chi comanda. Litigava con Matteo Renzi, che l?aveva nominato. E ora litiga con Matteo Salvini. Lo voleva cacciare...

Pensioni a quote - Di Maio rende ufficiale il piano del Governo : misure - ma non per tutti : Se fino all'altro ieri, cioè al 10 luglio, la riforma Pensioni di cui tanto si parlava, con le misure di quota 100 e quota 41, era solo frutto di ipotesi, indiscrezioni e voci, da ieri tutto sembra cambiato. L’intervento di Luigi Di Maio in Senato, durante l’illustrazione del piano programmatico dei suoi dicasteri, adesso che è Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, ha reso ufficiali le misure in cantiere dell’Esecutivo Conte. Non che ...

Pensioni - il piano di Di Maio per superare la Fornero : Di Maio rilancia il suo ambizioso piano sulle Pensioni: dare una spallata alla legge Fornero (con l’introduzione della Quota 100) e aumentare le minime a 780 euro. Il problema com’è noto sono le coperture: per...

Pensioni - a chi conviene l?uscita con ?quota 100? : il piano del governo conviene a statali e lavoratori regolari : ROMA I correttivi alla riforma Fornero inseriti nel programma di governo hanno costi probabilmente non lontanissimi da quelli preventivati dallo stesso esecutivo (che si è imposto un tetto di...

Luigi Di Maio - il piano per tagliare le Pensioni : sforbiciata a quelle da 4mila euro : Nel piano di Luigi Di Maio sulle pensioni si punta a tagliare quelle da 4mila euro netti mensili in su. La soglia dei 5mila, indicata originariamente, insomma, sarebbe troppo alta per garantire ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Boccia (Confindustria) : “piano previdenza no priorità del Paese” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie sul Governo Lega-M5s: Quota 100 e taglio PENSIONI d'oro nel 2019? L'addio all'Ape Sociale e il "caso dei 64 anni d'età", le novità(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 12:16:00 GMT)