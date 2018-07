Pensioni | a settembre arrivano le quattordicesime non pagate | Occhi aperti

Pensioni 2018 : quattordicesima a settembre - 48 mila benificiari in più : L’Inps a settembre [VIDEO] liquidera' altre 48mila quattordicesime a favore di nuovi pensionati che hanno presentato in ritardo la dichiarazione dei redditi. L’Istituto di previdenza sociale ha comunicato che la registrazione dei redditi dell’anno 2015 inviate oltre i termini dai soggetti interessati, ha permesso di realizzare una lavorazione d’ufficio aggiuntiva per assegnare, con la mensilita' del mese di settembre, ulteriori quattordicesime. ...