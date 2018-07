Pensioni 2018 e quattordicesima | l' Inps paga d' ufficio più di 3 milioni di assegni

RIFORMA Pensioni 2018/ Per Quota 100 e Quota 41 il sostegno della Cisal (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 24 luglio. Le parole di Francesco Cavallaro su Quota 100 e Quota 41. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 05:57:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ Salvini : Quota 100 resta l'obiettivo (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Matteo Salvini: Quota 100 resta l'obiettivo. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 23 luglio(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 17:24:00 GMT)

Pensioni 2018 : quattordicesima a settembre - 48 mila benificiari in più : L’Inps a settembre [VIDEO] liquidera' altre 48mila quattordicesime a favore di nuovi pensionati che hanno presentato in ritardo la dichiarazione dei redditi. L’Istituto di previdenza sociale ha comunicato che la registrazione dei redditi dell’anno 2015 inviate oltre i termini dai soggetti interessati, ha permesso di realizzare una lavorazione d’ufficio aggiuntiva per assegnare, con la mensilita' del mese di settembre, ulteriori quattordicesime. ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Salvini : la faremo a prescindere da Bruxells (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Matteo Salvini promette: la faremo a prescindere da Bruxelles. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 14:37:00 GMT)

Pensioni - Governo accelera per quota 100 e 41 : superare Legge Fornero entro fine 2018 : In tema Pensioni, c'è grande fermento, da parte dei lavoratori, per conoscere il piano del Governo riguardante il superamento della Legge Fornero [VIDEO]: nelle ultime settimane, si è parlato molto di vitalizi, di Pensioni d'oro, ma anche di quota 41 e quota 100, gli strumenti che, fuor di dubbio, interessano più da vicino tutti coloro che aspirano all'uscita Pensionistica. Le promesse elettorali di Lega e Movimento Cinque Stelle avevano fatto ...

Riforma Pensioni 2018 e Quota 100/ Governo passi dalle parole ai fatti - richiesta Nidil-Cgil (ultime notizie) : Riforma pensioni e Quota 100, ultime notizie. La Nidil-Cgil chiede al Governo di passare dalle parole ai fatti. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 11:54:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ Cumulo contributivo - rischio di ricorsi al Tar (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Cumulo contributivo gratuito, rischi di ricorsi al Tar. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 09:39:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ Il messaggio di Damiano a Di Maio su Inps e Boeri (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 23 luglio. Cesare Damiano parla a Luigi Di Maio di Inps e Tito Boeri. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 05:56:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ Quattordicesima : le elaborazioni d’ufficio e le novità Inps (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 22 luglio. Roberto Ghiselli parla di Quota 41 e Quota 100: non sono una risposta. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 20:40:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ Inps : “Quattordicesima a settembre per altri 48mila” (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, oggi 22 luglio. Roberto Ghiselli parla di Quota 41 e Quota 100: non sono una risposta. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 17:40:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ Assegni d’oro - Pennisi : “proposta Di Maio? Meglio quella di Brambilla” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 22 luglio. Roberto Ghiselli parla di Quota 41 e Quota 100: non sono una risposta. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 12:18:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ Pedretti (Spi Cgil) : “Quota 100 e Quota 41 servono a poche persone” (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, oggi 22 luglio. Roberto Ghiselli parla di Quota 41 e Quota 100: non sono una risposta. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 10:03:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ Quota 41 e Quota 100 - per Ghiselli non sono una risposta (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 22 luglio. Roberto Ghiselli parla di Quota 41 e Quota 100: non sono una risposta. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 05:56:00 GMT)