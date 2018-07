Penalizzazione Parma | il Palermo non ci sta | Zamparini sbotta!

Il Parma resta in serie A - ma che batosta : 5 punti di Penalizzazione e squalifica per Calaiò : Tentato illecito. Secondo quanto stabilito dal Tribunale federale nazionale, i messaggi Whatsapp inviati da Emanuele Calaiò (calciatore del Parma) ai colleghi dello Spezia a tre giorni dalla sfida che poi avrebbe promosso i...

Sentenza Parma - la reazione di Faggiano dopo la Penalizzazione : Sentenza Parma – Il Parma ha salvato la Serie A ma dovrà partire con 5 punti di penalizzazione nella prossima stagione del massimo campionato, il club ha annunciato ricorso. Ecco la reazione di Faggiano dopo la penalizzazione ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Ciciretti? Siamo vicini, speriamo di effettuare oggi le visite mediche. Ha dimostrato qualità importanti, ora deve mostrare di essere in grado di giocare in A e ...

Parma - ricorso contro Penalizzazione : ANSA, - Parma, 23 LUG - Una sentenza accolta "con enorme amarezza", definita "iniqua e illogica", contro la quale il Parma farà ricorso in tempi brevissimi. E' il commento, affidato a una nota, del ...

Parma - 5 punti di Penalizzazione : il club annuncia ricorso : E’ arrivata la sentenza per il Parma: 5 punti di penalizzazione al Parma da scontare in Serie A nella prossima stagione, due anni di squalifica a Calaiò, è questa la decisione del tribunale nazionale federale sul caso del messaggino inviato dal calciatore agli avversari dello Spezia alla vigilia della gara conclusiva del campionato di Serie B. E’ stato riconosciuto il tentato illecito sportivo. Il Parma Calcio 1913 “prende atto ...

Rebus Parma - 5 punti di Penalizzazione : adesso è il caso di presentare ricorso? : E’ arrivata la sentenza per il Parma: 5 punti di penalizzazione al Parma da scontare in Serie A nella prossima stagione, due anni di squalifica a Calaiò, è questa la decisione del tribunale nazionale federale sul caso del messaggino inviato dal calciatore agli avversari dello Spezia alla vigilia della gara conclusiva del campionato di Serie B. E’ stato riconosciuto il tentato illecito sportivo. adesso cosa può succedere. ...

Serie A - parla l’allenatore del Parma : “Penalizzazione? Ora pensiamo al campo e basta” : Dichiarazioni di Roberto D’Aversa, allenatore del Parma in merito al processo in cui il Parma rischia di perdere due punti in classifica se verranno confermate le accuse di illecito sportivo. L'articolo Serie A, parla l’allenatore del Parma: “Penalizzazione? Ora pensiamo al campo e basta” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Serie A - la stagione si decide in Procura : richiesta la Penalizzazione di Chievo e Parma : La Procura della Figc ha chiesto una penalizzazione di 15 punti per il Chievo Verona, da scontare nella stagione 2017/2018. La richiesta, avanzata davanti al Tribunale federale nazionale durante il processo per...