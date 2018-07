Patch 2 2 per Rainbow Six Siege oggi 24 luglio | cosa cambia e bilanciamenti

HTC U12+ - aggiornamento software in arrivo con una chicca per la fotocamera e le Patch di giugno : In queste ore la società taiwanese ha annunciato per mezzo di uno dei suoi uomini il rilascio in patria di un nuovo aggiornamento per HTC U12+ L'articolo HTC U12+, aggiornamento software in arrivo con una chicca per la fotocamera e le patch di giugno proviene da TuttoAndroid.

I Sony Xperia XZ2 e XZ2 Compact si aggiornano con le Patch di sicurezza di luglio : Il team di Sony nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di un nuovo update per i Sony Xperia XZ2 e Xperia XZ2 Compact. Ecco le novità introdotte L'articolo I Sony Xperia XZ2 e XZ2 Compact si aggiornano con le patch di sicurezza di luglio proviene da TuttoAndroid.

Patch per Rainbow Six Siege potenzia Finka - nerf per IQ : tutte le novità : Il team di Rainbow Six Siege ha rivelato le note dell'ultima Patch rilasciata sul server di test, c'è una vasta gamma di cambiamenti di equilibri sul lato offensivo, come riporta PC Gamer. Uno degli operatori più forti di Siege, Finka, viene ulteriormente potenziato sul server di test, con le sue granate flashbang scambiate con delle granate a frammentazione più potenti. Ora è inoltre meno vulnerabile a Smoke. A partire dalla scorsa stagione, ...

Disponibilità Patch giugno per Samsung Galaxy S8 Vodafone : dettagli aggiornamento : Segnaliamo la Disponibilità per il Samsung Galaxy S8 Vodafone dell'aggiornamento G950FXXU2CRF7, che ha lasciato i laboratori del colosso asiatico lo scorso 14 giugno, includendo le patch di sicurezza dello stesso mese, e poco altro per quel che ne sappiamo. Non abbiamo l'opportunità di verificarlo personalmente al momento, ma da quanto ci risulta la release potrebbe anche essere portatrice della modalità di visualizzazione orizzontale della ...

I Sony Xperia XZ1 - XZ1 Compact e XZ Premium si aggiornano con le Patch di sicurezza di luglio : Sony ha dato il via al rilascio di un nuovo update per tre dei suoi smartphone: stiamo parlando dei Sony Xperia XZ1, Xperia XZ1 Compact e Xperia XZ Premium L'articolo I Sony Xperia XZ1, XZ1 Compact e XZ Premium si aggiornano con le patch di sicurezza di luglio proviene da TuttoAndroid.

Samsung si prepara al rilascio delle Patch di sicurezza di luglio 2018 per i suoi dispositivi : Samsung annuncia sul bollettino ufficiale la disponibilità dell'aggiornamento di luglio 2018 per diversi suoi dispositivi. L'articolo Samsung si prepara al rilascio delle patch di sicurezza di luglio 2018 per i suoi dispositivi proviene da TuttoAndroid.

Essential Phone PH-1 si aggiorna con le Patch di sicurezza di luglio e miglioramenti per Android Auto : Nelle scorse ore il team di Essential ha annunciato su Twitter il rilascio di un nuovo aggiornamento software per Essential Phone PH-1. Ecco le novità L'articolo Essential Phone PH-1 si aggiorna con le patch di sicurezza di luglio e miglioramenti per Android Auto proviene da TuttoAndroid.

Patch di sicurezza di luglio 2018 : Google rilascia OTA e Factory Image per Pixel e Nexus : Come ogni inizio mese, anche questa volta Google non ha perso tempo e ha pubblicato le nuove Patch di sicurezza, relative al mese di luglio, che sono quindi disponibili via OTA o Factory Image per i dispositivi Pixel e Nexus supportati. L'articolo Patch di sicurezza di luglio 2018: Google rilascia OTA e Factory Image per Pixel e Nexus proviene da TuttoAndroid.

Tra Patch B193 per i TIM e Oreo su Huawei P10 Lite : caos aggiornamenti il 30 giugno : Necessario come non mai un punto della situazione per Huawei P10 Lite in questi giorni. La settimana che volge al termine, infatti, è stata caratterizzata dalle primissime segnalazioni di coloro che hanno finalmente ottenuto l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo su questo device tanto apprezzato dal pubblico italiano. Una vera e propria svolta, anche se i ritmi del rollout sembrano essere decisamente più lenti del previsto come vi ...

Immediatamente in Italia la Patch di giugno per Samsung Galaxy S8 e Note 8 : a cosa servono? : Erano nell'aria, ma ora sono praticamente ufficiali alcune importanti novità concepite per gli utenti che sono in possesso di un Samsung Galaxy S8 e di un Note 8, almeno per quanto concerne le varianti no brand in commercio qui in Italia. Nella giornata di ieri ho avuto modo di fornirvi le prime testimonianze da parte di coloro che hanno avuto modo di provare l'aggiornamento di giugno sul penultimo modello della serie S, essendo stata avviata la ...

Overwatch : grandi novità per Symmetra ma soprattutto Elogi e Ricerca Formazioni nell'ultima Patch : Overwatch si aggiorna con una patch davvero molto ricca di novità e che era molto attesa dai fan per varie ragioni. Si passa dal pesante rework di Symmetra fino all'arrivo di feature come Elogi e Ricerca Formazioni.Qui di seguito trovate alcune novità chiave dell'aggiornamento mentre sul forum di Blizzard c'è spazio per la patch note completa. INTRODUZIONE DELLA patch Read more…

Patch di giugno per Samsung Galaxy S8/S8 Plus - Sony Xperia XA2/XA2 Ultra e ASUS ZenFone 3 : Samsung Galaxy S8 e S8 Plus ricevono in Europa un nuovo aggiornamento con le Patch di sicurezza di giugno 2018, seguiti da vicino da Sony Xperia XA2 e Xperia XA2 Ultra, che "saltano" direttamente da quelle di marzo, e da ASUS ZenFone 3 (ZE552KL). L'articolo Patch di giugno per Samsung Galaxy S8/S8 Plus, Sony Xperia XA2/XA2 Ultra e ASUS ZenFone 3 proviene da TuttoAndroid.

Patch di giugno per Samsung Galaxy S8/S8 Plus - Sony Xperia XA2 e XA2 Ultra : Samsung Galaxy S8 e S8 Plus ricevono in Europa un nuovo aggiornamento con le Patch di sicurezza di giugno 2018, seguiti da vicino da Sony Xperia XA2 e Xperia XA2 Ultra, che "saltano" direttamente da quelle di marzo. L'articolo Patch di giugno per Samsung Galaxy S8/S8 Plus, Sony Xperia XA2 e XA2 Ultra proviene da TuttoAndroid.

Novità della Patch 2.1 per Rainbow Six Siege : uscita e migliroamenti : Raimbow Six Siege lancia la nuova patch 2.1 con una serie di implementazioni piuttosto importanti. L'aggiornamento è uscito il 20 giugno su PC, è atteso invece su PS4 e Xbox One per il prossimo 26 giugno. Con la nuova patch 2.1 in Rainbow Six Siege verranno risolti alcuni problemi legati alle meccaniche di gioco. Problemi risolti alle meccaniche di Rainbow Si Siege Per esempio i giocatori grazie a delle azioni specifiche potranno accedere alla ...