Partire in tutto relax con Opel Astra e i suoi accessori

Erasmus - a Partire sono soprattutto le ragazze - : Dal 1987 ad oggi, quasi mezzo milione di studenti italiani hanno viaggiato in Europa con il Programma Erasmus. L'identikit: età media di 23 anni, nel 59% dei casi è una studentessa. Spagna, Francia, ...

Gualmini : "Il Pd deve azzerare tutto e riPartire non dai soliti noti" : Ecco per un partito politico l'obbligo è quello di far politica. Uscire dall'isolamento è il primo compito che dovrebbe porsi il PD. A livello parlamentare con quali strategie? Cercando di fare ...

Fabio Aru - ora serve reagire. Resettare tutto e riPartire verso Vuelta e Mondiali : Dopo una prima metà di stagione molto difficile, caratterizzata dal ritiro durante la diciannovesima tappa del recente Giro d’Italia, Fabio Aru è chiamato a reagire in vista di una seconda parte di stagione con degli obiettivi da non fallire: Vuelta e Mondiali di Innsbruck. Questi sono gli appuntamenti in cui il sardo può salvare la sua stagione, che finora è stata ampiamente sotto le aspettative. Recentemente la Gazzetta dello Sport ha ...

Tim contro Iliad : tariffe low cost tutto incluso a Partire da 7€ : Tim contro Iliad propone una serie di offerte sotto costo a patire da 7€ al mese, l’operatore può essere anche utilizzato per la cosiddetta triangolazione in modo da poter attivare una delle offerte Tim anche se si proviene da altri operatori. Tim contro Iliad: Seven IperGO L’offerta Tim prevede chiamate ed SMS illimitati oltre a 30GB in 4G a 7€ al mese. È la vera prima risposta di un operatore all’offerta Iliad che vede lo ...

Zagarolo. Tutto pronto per far riPartire la Radiologia : Riapre oggi, lunedì 11 giugno, il servizio di Radiologia presso la Casa della Salute di Zagarolo (Roma). Installato e funzionante