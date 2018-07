: Morta suicida a Parigi la fondatrice di Femen - Corriere : Morta suicida a Parigi la fondatrice di Femen - RaiNews : Suicida a Parigi la co-fondatrice delle Femen Oksana Shachko? - Marco_Zum : RT @LilySej1: #Parigi, morta suicida la co-fondatrice delle #Femen Oksana #Shachko Il corpo è stato rinvenuto lunedì e le verifiche sono an… -

Oksana Shachko, 31enne co-di del, si èta nel suo appartamento a. Inna Shevchenko, leader dell'organizzazazione femminista, ha commentato: "Oksana ci ha lasciato, ma lei è qui ed è ovunque. E' nella storia del femminismo". Ilè diventato famoso per le sue azioni contro sessismo e discriminazioni. Le attiviste protestano in topless, spesso affrontando i leader mondiali.In esilio in Francia dal 2013, Oksana aveva lasciato ilper intraprendere la carriera da artista.(Di martedì 24 luglio 2018)