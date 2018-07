Parigi | liceo vuole localizzare alunni col Bluetooth | scoppia la protesta

ilgiornale

(Di martedì 24 luglio 2018) Una scuola privata diintende imporre ai suoi studenti l'uso di dispositivi, tramite i quali poter essere localizzati in ogni momento.IlRocroy Saint-Vincent de Paul mira, in questo modo, a verificare la presenza in classe degli, evitando agli insegnanti di fare l'appello, usando il registro cartaceo. Ogni studente verrà dotato di un portachiavi, da portare sempre con sè, collegato colal dispositivo in possesso dell'insegnante, progettati da una start-up francese. Non solo i ragazzi saranno controllati in ogni loro movimento. In più in caso di perdita dell'apparecchio, glidovranno pagare una multa da 10 euro. La decisione del nuovo progetto è apparsa, pochi giorni fa, nel regolamento del 2018/2019.fotonocrop 1557348Ma gli studenti e i loro genitori non ci stanno. E infatti già in 3500 hanno firmato una petizione, contro il nuovo piano, che ...