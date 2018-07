Pari tra Inter e Sheffield

Oxsana Shachko morta a Parigi : Femen - “si è suicidata”/ Ombre sul movimento - tra proteste e solitudine : Femen, suicida la cofondatrice Oksana Shachko: trovata morta a Parigi nel suo appartamento con l'ultimo biglietto, "siete tutti falsi". Aveva già tentato suicidio due volte: ultime notizie(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 15:10:00 GMT)

Femen - la fondatrice Oxana Shachko trovata morta nel suo appartamento a Parigi : si tratterebbe di suicidio : Oxana Shachko, una delle tre fondatrici del movimento femminista di protesta politica Femen, è stata trovata morta nel suo appartamento di Parigi. Aveva 31 anni e secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine si tratterebbe di suicidio. Nel 2008 la Shachko aveva fondato Femen assieme ad Anna Hutsol e Alexandra Shevchenko. È stata proprio la Hutsol a confermare ai media la morte della collega attivista: “Per quanto ne so, era preoccupata che ...

Buone notizie per ZamParini - dissequestrato un milione di euro al Palermo calcio : Maurizio Zamparini ha ricevuto delle Buone notizie oggi dal Tribunale del Riesame di Palermo, dissequestrati al Patron del Palermo calcio un milione di euro Il Tribunale del Riesame di Palermo ha dissequestrato la somma di un milione di euro al la società Palermo calcio e al suo ex patron Maurizio Zamparini. È stato così accolto il riesame presentato dai difensori di Maurizio Zamparini, Maria Teresa Napolitano e Giovanni Rizzuti, e ...

Artistrada : cala il siPario tra spettacoli - colori e poesia - Foto - : di Michele Carbonari , Foto di Mario Lambertucci , È andata in archivio la 24esima edizione di Artistrada, il festival internazionale che ha reso famoso il piccolo ma incantevole borgo di Colmurano. ...

Tour de France - la Bahrain-Merida promette scintille sui Pirenei : “senza Nibali è un’altra corsa - attaccheremo ovunque. A Parigi vogliamo vestirci di giallo”. E Pozzovivo sogna una tappa leggendaria : Tour de France, il Capo dei Direttori Sportivi del Team Bahrain-Merida Gorazd Štangelj ai microfoni di SportFair nel giorno di riposo: “l’obiettivo è vincere la classifica a squadre e una tappa, ma sarà dura. Senza Vincenzo Nibali per noi è un’altra corsa, attaccheremo ovunque” Il Team Bahrain-Merida orfano di Vincenzo Nibali, costretto al ritiro dopo la caduta provocata da un tifoso sull’Alpe d’Huez ...

Rossello : "Pdl per Parità genere organi autogoverno magistratura" : Ho presentato una proposta di legge per chiedere che negli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, tributaria e Corte dei conti, venga applicato l'articolo 51 che impone ...

Canada - sPari in strada a Toronto : una vittima e 14 feriti - morto l'attentatore : I media canadesi riportano che l'aggressore ha sparato contro la polizia prima di rivolgere l'arma contro se stesso . Non sono ancora chiari i motivi che hanno portato l'uomo a sparare in maniera ...

Toronto - sPari in strada : due morti e 14 feriti. Ucciso l'attentatore : «Uomo vestito di nero» : Una vittima, 14 feriti e l'attentatore Ucciso. Questo il bilancio tracciato dalla polizia dopo la sparatoria avvenuta oggi nel quartiere periferico di Toronto di Greektown. La vittima è...

