Palermo | Zamparini | ' Dovremmo essere in A | a noi danno di 50M'

Zamparini : «Sentenza Parma? Per il Palermo danno da 50 milioni» : Il presidente del Palermo non ha digerito la sentenza sul caso Spezia-Parma, che ha permesso ai ducali di restare in Serie A con 5 punti di penalizzazione. L'articolo Zamparini: «Sentenza Parma? Per il Palermo danno da 50 milioni» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Caso Parma - Zamparini furibondo : “è una vergogna” - il Palermo chiede giustizia! : Zamparini davvero furente dopo la decisione in merito alla penalizzazione comminata al Parma dopo gli sms di Calaiò: “è una vergogna” Il Palermo è furibondo dopo la decisione del Tribunale federale in merito alla penalizzazione di 5 punti comminata al Parma nel prossimo campionato di Serie A, a seguito del Caso Calaiò. Maurizio Zamparini ha pesantemente alzato la voce, auspicando novità importanti dopo il ricorso del Parma, ...

Penalizzazione Parma - il Palermo non ci sta : Zamparini sbotta! : Penalizzazione Parma, cinque punti da scontare nel prossimo campionato di Serie A, il club ha annunciato ricorso. Nessun ripescaggio dunque per il Palermo, Maurizio Zamparini non ci sta ed alza la voce, ecco le dichiarazioni al Giornale di Sicilia: “Voglio pagati i danni, ma non mi fermo qui. Quello che io prevedevo era sulla base della richiesta della Procura federale. Una richiesta talmente politica e talmente stupida che secondo ...

Palermo : Zamparini felice - annullato il sequestro di oltre 1 milione : Il Tribunale del riesame di Palermo ha dissequestrato il denaro – oltre un milione – sequestrato dal Gip, su richiesta della Procura, al Palermo calcio e all’ex patron rosanero, Maurizio Zamparini. La società era assistita dall’avvocato Tony Gattuso, Zamparini dagli avvocati Giovanni Rizzuto e Maria Teresa Napoli. Non sono ancora note le motivazioni della decisione. Il sequestro è stato disposto nell’ambito ...

Buone notizie per Zamparini - dissequestrato un milione di euro al Palermo calcio : Maurizio Zamparini ha ricevuto delle Buone notizie oggi dal Tribunale del Riesame di Palermo, dissequestrati al Patron del Palermo calcio un milione di euro Il Tribunale del Riesame di Palermo ha dissequestrato la somma di un milione di euro al la società Palermo calcio e al suo ex patron Maurizio Zamparini. È stato così accolto il riesame presentato dai difensori di Maurizio Zamparini, Maria Teresa Napolitano e Giovanni Rizzuti, e ...

Palermo - Zamparini : “fiducia in Foschi” : “Ho piena fiducia in Tedino e Foschi. Senza la serie A via Rispoli e Nestorovski. Se invece arrivasse la massima categoria lo scenario di mercato cambierebbe”. E’ un fiume in piena il patron del Palermo, Maurizio Zamparini, dal ritiro dei rosanero a Sappada.L'articolo Palermo, Zamparini: “fiducia in Foschi” sembra essere il primo su CalcioWeb.

Palermo - Zamparini : “fiducia in Foschi” : “Ho piena fiducia in Tedino e Foschi. Senza la serie A via Rispoli e Nestorovski. Se invece arrivasse la massima categoria lo scenario di mercato cambierebbe”. E’ un fiume in piena il patron del Palermo, Maurizio Zamparini, dal ritiro dei rosanero a Sappada.L'articolo Palermo, Zamparini: “fiducia in Foschi” sembra essere il primo su CalcioWeb.

Palermo - Zamparini deferito dalla Procura federale : i dettagli : Maurizio Zamparini, socio e ‘patron’ del Palermo, è stato deferito al Tribunale federale nazionale dalla Procura della Federcalcio La Procura della Federcalcio ha deferito al Tribunale federale nazionale (Tfn) sezione disciplinare Maurizio Zamparini, socio e ‘patron’ del Palermo, per aver espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione di Federico La Penna, arbitro della finale di ritorno del play off ...

Palermo nei guai? Zamparini non ci sta ed alza la voce : la lettera durissima : “Leggo avvilito quanto riportato dal giornale “La Repubblica” di oggi e dai giornali di Palermo di ieri. Zamparini non ha mai tolto un euro dal Palermo, ma solo messo nel Palermo capitali suoi. Ha certamente protetto la Società non dal Fisco, con il quale il Palermo è stato ed è in regola, ma dai procuratori di Dybala e Pastore che hanno tolto al Palermo più di 30 milioni di euro di liquidità. Invito i giornalisti ad andare in sede e ...

La lettera di Zamparini : "Non ho mai tolto un euro al Palermo" : "Zamparini non ha mai tolto un euro dal Palermo, ma solo messo nel Palermo capitali suoi. Ha certamente protetto la società non dal fisco, con il quale il Palermo è stato ed è in regola, ma dai ...

Zamparini e Palermo - i guai non finiscono mai : accusa di autoriciclaggio : Le indagini svolte dalle Fiamme Gialle, coordinate dalla Procura della Repubblica palermitana, hanno consentito di accertare gravi indizi di colpevolezza a carico del patron friulano Maurizio ...

Calcio : oltre 1 mln sequestrato al Palermo - circa 100mila euro al patron Zamparini (2) : (AdnKronos) - Secondo i finanziari, Zamparini si sarebbe "sistematicamente" servito della Mepal srl, di cui è risultato essere amministratore di fatto, come una sorte di "cassaforte per mettere al riparo le disponibilità correnti della società di Calcio dalle temute azioni esecutive dell’erario, nei

Caos Palermo - sequestrato un milione di euro : Zamparini è una furia : Palermo alle prese con un’indagine della Procura, congelata una parte dei conti del club, per la rabbia di Maurizio Zamparini In casa Palermo i guai sembrano non finire mai. L’ultima novità è un sequestro preventivo dei conti societari, che ha mandato su tutte le furie il patron Zamparini, il quale ha inveito attraverso le pagine del Giornale di Sicilia: “Hanno negato la richiesta degli arresti domiciliari, hanno rigettato ...

Palermo - sequestrato un milione di euro. Zamparini : "Ora come pago gli stipendi?" : "Hanno negato la richiesta degli arresti domiciliari, hanno rigettato l'istanza di fallimento, ora arriva questa… un sequestro preventivo sui nostri conti in banca. Non c'è un euro di imposte ...