Palermo, bimbo sciolto nell'acido: 2,2 milioni di risarcimento alla famiglia

Cure migranti - 2 donne e bimbo a Palermo : 12.55 Degli otto migranti bisognosi di Cure che sono stati portati sull'isola di Lampedusa, due donne incinte e un bambino sono stati trasportati in elicottero nell'ospedale di Palermo.Erano sul barcone insieme ai 450 migranti che ora si trovano sulle navi di GdF e Frontex. Secondo quanto si apprende, i 3 sono in discrete condizioni di salute.Nell'isola delle Pelagie ci sono altri tre migranti in attesa di essere trasferiti negli ospedali ...

In Italia i centri più attivi sono Ismett e l'Ospedale Bambin Gesù di Roma. In Ismett il programma di trapianto di fegato pediatrico è stato avviato in Ismett dal 2008, ma negli ultimi dodici mesi si è ulteriormente potenziato grazie all'arrivo a Palermo del professore de Ville, da cir

Salute : all’Ismett di Palermo il decimo bimbo trapiantato di fegato da donatore vivente : Sono già dieci i bambini trapiantati di fegato da donatore vivente presso l’Irccs Ismett di Palermo. Lo rende noto lo stesso Istituto per i trapianti. “Un piccolo traguardo raggiunto dal centro palermitano in appena 12 mesi che pone l’Istituto fra le strutture più attive in Europa per questo genere di interventi. In tutti i centri italiani vengono realizzati circa 15 trapianti all’anno. In tutta Europa, solo sei centri eseguono in media 10 ...

A Palermo arriva il Family Village : la città a misura di bimbo si presenta a Villa Filippina : La tre giorni, a ingresso gratuito, organizzata da BabyPlanner.it si svolgerà da venerdì 25 a domenica 27 maggio Giochi gonfiabili, parate Disney, spettacoli, animazione e tanto divertimento. Il ...