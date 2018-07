Palagiustizia Bari | fino a quattro pm in una stanza

Palagiustizia di Bari - nella sede provvisoria fino a 4 pm per stanza : Meno della metà del personale in servizio alla Procura di Bari potrà trasferirsi in via Brigata Regina dopo il 31 agosto, data dello sgombero del palazzo di via Nazariantz

Palagiustizia di Bari - ricorso degli avvocati alla Corte europea dei diritti dell'uomo : "Incostituzionale" : La Camera Penale di Bari contro il decreto legge che ha sospeso a Bari i processi penali senza detenuti fino al 30 settembre: proposta una eccezione di legittimità costituzionale

Palagiustizia di Bari - gli avvocati presentano un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo : La Camera Penale di Bari contro il decreto legge che ha sospeso a Bari i processi penali senza detenuti fino al 30 settembre: proposta una eccezione di legittimità costituzionale

Palagiustizia di Bari - la Camera approva lo stop ai processi. L'opposizione : "Incostituzionale" : L'iter voluto dal ministro Bonafede verso la definitiva conversione in legge: dovrà passare ora dal Senato. Intanto a Bari i procedimenti senza detenuti restano congelati

Ok Camera a decreto Palagiustizia Bari : ANSA, - ROMA, 17 LUG - L'Aula della Camera ha approvato con 275 sì e 219 no il decreto legge che reca "misure urgenti e indifferibili per assicurare il corretto svolgimento dei procedimenti e dei ...

Bari - sul Palagiustizia la Camera si accapiglia : Bagarre durante l'esame del dl sul palazzo di giustizia di Bari, con la protesta delle opposizioni. Si arriva anche allo scontro fisico tra deputati di Fdi e Lega -

Sulla graticola per il Palagiustizia di Bari - l'assenza e poi lastentata difesa. La giornata da incubo del ministro Bonafede : Si potrebbe dire di essere di fronte a un caso di legge del contrappasso quando dai banchi delle opposizioni si sente urlare "Onestà e onestà". E questa volta gli scranni dell'Aula di Montecitorio non sono occupati dal Movimento 5 Stelle e nei banchi del governo non c'è il Pd. Bensì è l'esatto opposto. Tutto ciò succede quando l'emiciclo della Camera sta esaminando il decreto legge che dispone il ...

Palagiustizia di Bari - volano schiaffi e pugni a Montecitorio : Fico sospende la seduta : Bagarre nell'Aula della Camera durante l'esame del dl Palagiustizia Bari, dove c'è stato uno scontro fisico tra deputati di Fdi e, pare, della Lega. Sono stati visti volare dei...

Palagiustizia di Bari - alla Camera insorgono le opposizioni : Esplode la bagarre alla Camera dei deputati, dove il tema al centro della discussione era la scelta della sede provvisoria del Palagiustizia di Bari, che secondo un articolo pubblicato da Repubblica ...

Sul Palagiustizia di Bari Pd contesta M5S al grido "onestà - onestà". Poi scoppia la rissa - seduta sospesa : "Onestà! Onestà!": lo hanno urlato in coro nell'Aula della Camera i deputati della sinistra, con il refrain marchio di fabbrica M5S, dopo che Alessia Morani ha chiesto che il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede riferisse sulla scelta della sede provvisoria del Palagiustizia di Bari, caduta su un immobile che, secondo quanto scrive "La Repubblica", sarebbe di proprietà di un privato sospettato di aver prestato denaro ad ...

