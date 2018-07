Otto maschi su otto al Csm | la giustizia in Italia porta ancora i pantaloni

huffingtonpost

: Ciao a tutti eccomi mi chiamo Pino. Sono un recupero di Alatri. Mi hanno trovato mesi fa ma per me nessuno chiama.… - Stefano95172092 : Ciao a tutti eccomi mi chiamo Pino. Sono un recupero di Alatri. Mi hanno trovato mesi fa ma per me nessuno chiama.… -

(Di martedì 24 luglio 2018) Siamo nel 2018, eppure la, almeno ad alti livelli, èamministrata dagli uomini. Sono poche, pochissime, le donne che arrivano all'apice. Come a dire: in questo mondo grande e terribile, per rire ordine e per far rispettare la legge, sono necessari i. E noi siamo stanche di messaggicenteschi.Sono passati più di cinquant'anni da quando nel 1963 le donne poterono entrare in magistratura. Prima erano considerate instabili, fragili. Invece adesso costituiscono il 53% della magistratura ordinaria. Anche per questo avremmo tanto voluto che il Parlamento a maggioranza pentaleghista ne eleggesse qualcuna nel Consiglio superiore della Magistratura, organo di autogoverno di questo potere dello stato.Invece no, sono stati eletti solo uomini.sual Csm. E quattro su quattro per ciascuno degli altri tre organi su cui ci si esprimeva ...