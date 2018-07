“Osvaldo è morto” Tutti commossi per il suo ultimo dono Ed è lutto cittadino

caffeinamagazine

(Di martedì 24 luglio 2018) È morto all’Ospedale di Ancona a quattro giorni dal grave incidente che l’aveva visto coinvolto nei pressi di viale della Rimembranza ad Ascoli. Si tratta del ciclista che giovedì scorso si era scontrato con un’auto. Data la gravità delle condizioni, il 118 aveva disposto subito il trasferimento in eliambulanza nel nosocomio regionale. La vittima si chiamava Osvaldo Tosti, avvocato di 37 anni che risiedeva in località Villa Pigna. Tosti era attivo anche a livello politico, visto che è stato presidente del Club Forza Silvio Piceno Giovane, appendice di Forza Italia. L’avvocato è stato travolto giovedì mattina all’Annunziata da un furgone mentre pedalava con la sua bicicletta da corsa. Non ce l’ha fatta, Osvaldo: i medici del reparto di rianimazione hanno dichiarato la morte cerebrale ieri mattina intorno alle 9. Ma non è la fine di tutto: i genitori hanno dato l’assenso ...