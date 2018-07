Ora Trump dice che la Russia potrebbe favorire i Democratici alle prossime elezioni

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'Ora : Trump contro Rouhani - nuovo fronte di crisi Usa-Iran (24 luglio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Trump contro Rouhani, nuovo fronte di crisi tra Usa e Iran. Calciomercato, a rischio l'arrivo di Malcom alla Roma? (24 luglio 2018)(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 05:20:00 GMT)

Trump addolOrato per le condizioni di salute di Marchionne - la telefonata del Presidente Usa a Elkann : Una telefonata speciale per Marchionne, Donald Trump telefona a John Elkann per dichiararsi addolorato per lo stato di salute dell’ex ad di Fca Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha telefonato nel pomeriggio a John Elkann per esprimergli il suo dolore per le condizioni di Sergio Marchionne, e gli ha chiesto di trasmettere la sua vicinanza alla famiglia. (Abr/Adnkronos)L'articolo Trump addolorato per le condizioni di ...

MGMT - i protetti di McCartney Ora hanno un bersaglio : 'Trump - il gioco non è diventente' - : Brani divertenti, paradossalmente, perché "bisogna avere fiducia nel futuro e noi vogliamo che il pubblico continui a divertirsi ai nostri spettacoli", dice Ben."In questi cinque anni sono successe ...

Putin ha provato con Trump una Crimea bis - per Ora non funziona : Roma. Quattro giorni dopo il summit di Helsinki, comincia a uscire con maggiore precisione cosa si sono detti il presidente russo Vladimir Putin e quello americano Donald Trump nel loro faccia a faccia senza testimoni. Putin ha proposto che le regioni separatiste dell’Ucraina orientale indicano un r

Trump 'raddoppia' e invita Putin alla Casa Bianca : collabOratori presi in contropiede : Due giorni fa il NYTimes ha rivelato che Kelly in persona ha sollecitato i leader repubblicani a esprimersi contro la politica amichevole del presidente verso Putin.

Perché Donald Trump non merita ancOra la sufficienza piena : i voti dopo 20 mesi di governo : L'approccio manicheo non puo' essere la chiave per interpretare realta' complesse in nessun campo, tantomeno in politica dove la passione e' un elemento di base che polarizza i sentimenti ed ...

"Il summit? Un successo". Putin ignOra i voltafaccia di Trump - "ma in Usa ci sono forze ostili..." : Vladimir Putin non si fa condizionare dai continui voltafaccia di Donald Trump e conferma la sua soddisfazione per l'incontro di Helsinki. Parlando alla riunione degli ambasciatori russi a Mosca, il leader del Cremlino ha detto che il summit con il presidente Usa è stato "tutto sommato un successo" anche se alcune forze in America "cercano di sminuire" i risultati ottenuti per "portare avanti i loro interessi".Putin ha sottolineato che ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'Ora : Trump-Putin - incontro ok. Russiagate? “Una pagliacciata” (17 luglio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: intesa fra Putin e Trump nel vertice di Helsinki. Presentato Cristiano Ronaldo, la Juventus festeggia CR7 (17 luglio 2018)(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 05:50:00 GMT)

Putin a Trump - è Ora di parlare sul serio : ANSA, - HELSINKI, 16 LUG - "I nostri contatti continuano costantemente, abbiamo parlato al telefono, ci siamo visti a margine di diversi eventi internazionali. Ma certamente è arrivata l'ora di ...

Al via il summit di Helsinki. Trump : 'Bello essere qui con te'. Putin : 'Ora parliamoci sul serio'. Ecco tutti i dossier caldi : "Non siamo andati molto d'accordo negli ultimi anni, ma credo che avremo un buon rapporto in futuro: andare d'accordo con la Russia è una cosa positiva, non negativa" . Lo ha detto il presidente Usa ...

Londra - Trump a colloquio con la regina Elisabetta per un’Ora : Londra, Trump a colloquio con la regina Elisabetta per un’ora Londra, Trump a colloquio con la regina Elisabetta per un’ora Continua a leggere L'articolo Londra, Trump a colloquio con la regina Elisabetta per un’ora proviene da NewsGo.