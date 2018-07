Oltre le macerie della sinistra

Terremoto : “Canapa nera” - per immaginare il futuro Oltre le macerie : Da Milano a Spoleto. Un algido muro bifronte posizionato ora nel Salone d’onore della Rocca di Spoleto per raccontare in un mix alchemico la storia di un popolo coraggioso, quello della Valnerina. Da un lato, c’è il grigio, memoria della pietra urbana della Basilica di San Benedetto a Norcia, dall’altro i colori esplosivi della fiorita di Pian Grande di Castelluccio. E’ il progetto ‘Canapa nera. Guardavo le macerie e immaginavo il ...