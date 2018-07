Nuovi scanner in aeroporto | non sarà più necessario tirare fuori i liquidi

ilgiornale

: Aeroporti, con i nuovi scanner non dovremo più tirare fuori i liquidi dal bagaglio a mano - Enric0Chessa : Aeroporti, con i nuovi scanner non dovremo più tirare fuori i liquidi dal bagaglio a mano - Italy_my_Italy : Corriere Addio controllo dei liquidi in aeroporto? Ecco i nuovi scanner -

(Di martedì 24 luglio 2018) Si avvicinano le vacanze e parte la corsa alle confezioni "travel" di prodotti per il corpo e delle bustine trasparenti che puntualmente finiscono in fondo al bagaglio a mano, costringendo chiunque debba prendere l'aereo a una vera e propria caccia per mostrare agli agenti iche si intende portare a bordo. Una pratica a cui ormai siamo abituati, dal momento che dal 2006 - dopo l'attentato alle Torri gemelle - non si possono più portare in cabina flaconi che contengano più di 100 millilitri di prodotto. Ma c'è una buona notizia: si stanno diffondendo sempre piùche sfruttano la Tac e riescono a identificare i contenuti potenzialmente pericolosi - o i pc e i tablet che ora siamo costretti a far passare separatamente - senza dover aprire il bagaglio.Come racconta il Corriere, la nuova tecnologia è già in uso in via sperimentale nell'di Schiphol ad Amsterdam ...