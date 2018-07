Nuoto | pubblica foto trasfusione illegale | squalificato 14 mesi

ilgiornale

: PUBBLICATO IL BANDO PER LA GESTIONE DEL BAR DELLO STADIO DEL NUOTO, ECCO COME PARTECIPARE... - EdizioneCaserta : PUBBLICATO IL BANDO PER LA GESTIONE DEL BAR DELLO STADIO DEL NUOTO, ECCO COME PARTECIPARE... -

(Di martedì 24 luglio 2018) Brutte notizie per Ryan Lochte, Il nuotatore americano, sei volte medaglia d'oro ai Giochi Olimpici, è stato sospeso per un anno e duedall'Usada, l'agenzia antidoping statunitense, per essersi sottoposto a unadi sangue giudicata. Alla base della condanna la diffusione di unada parte dello stesso Lochte, dove lo si vedeva sorridere durante l'operazione. Pur non avendo assunto sostanze proibite, l'Usada lo ha sospeso per il fatto che il procedimento è consentito solo a fini terapeutici.Addio Mondiali 2019. Ryan Lochte, 6 medaglie d'oro alle Olimpiadi e 27 medaglie complessive nei Mondiali di cui 18 del metallo più pregiato, è stato sospeso dall'agenzia antidoping Usa per unaritenutadal punto di vista procedurale. Il campione statunitense, punta di diamante della nazionale Usa in vasca corta, specializzato in misto, dorso e stile ...