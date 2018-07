Notte della Taranta | sarà la popstar LP la super ospite del Concertone

Un video di Beyoncé al Colosseo aperto di Notte - la conferma della richiesta e le motivazioni del rifiuto : I rumors circolati in questi giorni sull'intenzione di girare un video di Beyoncé al Colosseo richiedendone l'apertura di notte per l'occasione sono stati confermati da una nota del Parco Archeologico del Colosseo, l'ente che gestisce il monumento. La richiesta di effettuare riprese all'interno dell'anfiteatro c'è stata, da parte del tour operator che produce i live di Beyoncé, ma non è stata presentata nei tempi corretti, per questo non è ...

Mercedes-Benz svela la Night Edition : I colori della Notte : Si chiama Night Edition, ed e' la nuova serie speciale dedicata alle Mercedes-Benz CLA, CLA Shooting Brake, GLA e GLC. Una personalizzazione esclusiva, che sottolinea il...

Vogue for Milano 2018 : torna rinnovata la Notte della moda milanese : Segnate questa data in agenda: giovedì 13 settembre. Proprio la settimana prima della fashion week un altro evento sempre attesissimo renderà Milano protagonista: Vogue for Milano, ovvero la Vogue Fashion’s Night Out, ribattezzata così per sottolineare il legame sempre più forte con la città. La grande manifestazione organizzata da Vogue Italia con il patrocinio del Comune di Milano arriverà alla sua decima edizione e nonostante il nuovo nome ...

“Oddio - ma che hai fatto?”. Si impicca accanto al figlio - nel cuore della Notte : Una nottata che, almeno stando alle premesse, sembra dover scorrere allegra e spensierata. Quasi perfetta, verrebbe da pensare: lui che acquista di nascosto due biglietti per un concerto e invita lei, la fidanzata, a vedere lo spettacolo in sua compagnia. La giovane che, al settimo cielo, accetta di buon grado. L’appuntamento, la musica, qualche bicchiere di troppo per festeggiare l’evento, ridere e scherzare insieme. E ...

Colosseo : al Parco Archeologico la Notte della Luna Rossa : Lo spettacolo raro dell’eclissi totale di Luna più lunga del secolo e della contemporanea grande e luminosa opposizione di Marte, nello contesto del Parco Archeologico del Colosseo. E’ quello che potranno ammirare i visitatori del sito capitolino il 27 luglio quando, dopo quasi tre anni di assenza, torna nei cieli italiani lo spettacolo dell’eclissi totale di Luna. In questa occasione la Luna sarà alla massima distanza dalla ...

Vogue for Milano 2018 : la Notte bianca della moda ci aspetta il 13 settembre : La Vogue Fashion's Night out è un'iniziativa nata nel 2009, con l'obiettivo di avvicinare il più possibile il mondo della moda a quello dei consumatori. A partire dallo scorso anno, questo momento di incontro è stato rinominato Vogue For Milano, al fine di creare un legame ancora più forte e solido con la città, che ormai rappresenta il simbolo della moda Made in Italy nel mondo. L'evento avrà luogo il 13 settembre 2018, dalle ore 20 alle ore 22 ...

Amazon Prime Day - 12 offerte imperdibili della seconda giornata disponibili fino a mezzaNotte : Le migliori offerte della seconda giornata dell'Amazon Prime Day 2018: ecco una selezione di 12 prodotti con sconti fino all'87% disponibili fino alla mezzanotte di oggi, martedì 17 luglio, da non lasciarsi sfuggire.Continua a leggere

Viene investito di Notte lungo la provinciale della Valsesia : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Viene investito di notte lungo ...

CAIAZZO - Il 21 e 22 luglio "La Notte della Maddalena" - con prodotti tipici e cultura protagonisti : ... 22 luglio, con Raduno in Vespa in mostra statica a piazza Porta Vetere; alle ore 10 si procederà alle iscrizioni per la Caccia all'olio - visita guidata a cura della Pro Loco di CAIAZZO e spettacoli ...

Notte bianca della danza - tutti in pista a Legnano VIDEO : 'A passo di danza per una Notte', questo il nome della manifestazione, si è articolata su una dozzina di location e ha visto negozi aperti, street food, spettacoli, musica dal vivo, dj set, ...

Il terremoto magnitudo 4.4 della Notte in Calabria - epicentro al largo di Tropea : la scheda con gli effetti macrosismici : Grazie al prezioso lavoro di Giovanni Falcicchia, pubblichiamo la scheda con gli effetti macrosismici del terremoto di magnitudo 4.4 che si è verificato nella notte in Calabria, la scossa in particolare è avvenuto alle ore 04:50 al largo di Tropea. terremoto con epicentro nel Distretto Sismico: Costa Calabra sud occidentale Data 14/07/2018 UTC 02:50:55 Latitudine 38.70° Longitudine 15.80° magnitudo 4.4 Profondità 57 Km La ...

Il terremoto della Notte in Calabria : avvertito fino a Roma - Tunisia - Grecia e Albania. Risentimento sismico del 6° grado Mercalli in zona a rischio tsunami [MAPPE e DETTAGLI] : 1/12 ...

Notte di paura al largo della Calabria : alle 4.50 una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 Italia a rischio sismico : mappa : alle 04.50.55 di questa mattina è stata registrata una scossa di terremoto che ha interessato la costa calabra sud occidentale. al momento non si registrano danni , ma solo tanta paura

A Udine la Notte della Festa in Castello : Sarà l'evento dell'estate 'La Festa in Castello' di venerdì 13 luglio a Udine , apertura casse alle 17, apertura porte alle 19, inizio concerti ore 19:30 con dj Set di apertura Funkabit, una serata - ...