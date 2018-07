fanpage

: Notifica effettuata da ufficiale giudiziario territorialmente incompetente - PaoloGiuliano4 : Notifica effettuata da ufficiale giudiziario territorialmente incompetente - costanzo_giulio : Se il messaggio non giunge a destinazione perché la casella PEC è piena, la colpa è del destinatario - Studio Lega… - AvvRenatoDIsa : Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 5 giugno 2018, n. 14361. La massima estrapolata: In tema di… -

(Di martedì 24 luglio 2018) Cassazione sez. un. del 4.7.2018 n. 17533 ha affermato che in tema dizione, la violazione degli art. 106 e 107 d.P.R. n. 1229 del 1959 costituisce una semplice irregolarità delnte, che non produce alcun effetto ai fini processuali e quindi non può essere configurata come causa di nullità dellazione. In particolare, la suddetta irregolarità, nascendo dalla violazione di norme di organizzazione del servizio svolto dagli ufficiali giudiziari non incide sull'idoneità dellazione nell'ambito del processo.