Nord Corea | l’economia ai minimi da 20 anni | “Sanzioni bloccano esportazioni”

Corea del Nord : iniziato lo smantellamento della stazione di lancio dei satelliti : A seguito di analisi di foto satellitari, secondo il gruppo di monitoraggio Usa “38 North”, la Corea del Nord avrebbe avviato lo smantellamento della stazione di lancio di satelliti di Sohae, dal 2012 la principale di Pyongyang: i NordCoreani l’hanno sempre qualificata come una stazione di lancio di satelliti, mentre il sospetto era che venisse usata per i test di missili balistici. Lo smantellamento costituisce “un ...

Trump : media dicono che sono arrabbiato con Nordcorea - fake news : Secondo le fonti del network americano Pyongyang vorrebbe che Congresso americano iniziasse il processo per eliminare parte delle sanzioni che da tempo soffocano l'economia del paese. In cambio, ...

Perché Kanye West è stato invitato in Corea del Nord : A quanto pare il rapper Kanye West e il dittatore NordCoreano Kim Jong-un hanno un amico in comune. Punto di contatto tra i due sarebbe l"ex Chicago Bulls, Dennis Rodman. L"ex stella Nba avrebbe stretto amicizia con il leader NordCoreano proprio grazie alla loro passione comune per il basket. Descritto dal dittatore Kim Jong-un come "un grande papá" e "un amico per la pelle", l"ex cestita dei Chicago Bulls rappresenta per Kanye West "una delle ...

Corea del Nord - Kim fa i conti con la recessione e spera nel petrolio cinese : Le inasprite sanzioni internazionali hanno provocato in Corea del Nord la più profonda recessione economica in un ventennio, ma ora Pyongyang spera

Repubblicani vs Trump : “Hai svenduto l'America a Putin”/ Dietrofront anche sulla Corea del Nord? : Trump e Putin, l'incontro: ad Helsinki Usa e Russia provano a disegnare un Nuovo Ordine Mondiale. Tra Iran, Siria e Israele, come può cambiare il Medio Oriente...(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 23:00:00 GMT)

Corea del Nord - Trump : nessuna “fretta” per denuclearizzazione : Corea del Nord, Trump: nessuna “fretta” per denuclearizzazione Corea del Nord, Trump: nessuna “fretta” per denuclearizzazione Continua a leggere L'articolo Corea del Nord, Trump: nessuna “fretta” per denuclearizzazione proviene da NewsGo.

Antonio Razzi su Cristiano Ronaldo : “lavorerò per portarlo in Corea del Nord” : Antonio Razzi è intervenuto questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano. Razzi ha parlato della sua avventura televisiva: “I capi sono contenti, pare che I Razzi Vostri vada bene. Mi auguro che in futuro si possa ulteriormente migliorare, che ci siano ancora più persone, soprattutto tra i ...

Corea del Nord - Trump : Kim Jong-un “è divertente e molto intelligente” : Kim Jong-un è “molto intelligente” ed ha una “grande personalità“: lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un’intervista a Mail on Sunday, circa un mese dopo lo storico summit tra i due leader a Singapore. “Vado d’accordo con lui, è molto intelligente, ha una grande personalità, è divertente ed è anche un negoziatore molto bravo e irremovibile“, ha detto il tycoon ...

Cina a Usa : avanti nostro impegno su denuclearizzazione NordCorea : Cina a Usa: avanti nostro impegno su denuclearizzazione NordCorea Cina a Usa: avanti nostro impegno su denuclearizzazione NordCorea Continua a leggere L'articolo Cina a Usa: avanti nostro impegno su denuclearizzazione NordCorea proviene da NewsGo.

Cina a Usa : avanti nostro impegno su denuclearizzazione NordCorea : La Cina rinnova il suo impegno per la denuclearizzazione della penisola coreana rispondendo alle accuse del presidente americano Donald Trump sulle possibili "interferenze" di Pechino nei colloqui ...

Corea Nord : jet privato Kim in Russia : ANSA, - PECHINO, 9 LUG - Un aereo, ritenuto essere quello del leader NordCoreano Kim Jong-un, è stato segnalato oggi a Vladivostok, nell'estremo oriente russo: secondo Flightradar24, sito web ...

Corea del Nord : media Seul - fiducia su visita Xi il 9 settembre :

Corea Nord : Pompeo - fatti progressi : ANSA, - PECHINO, 7 LUG - Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha concluso la visita di due giorni a Pyongyang dedicata alla denuclearizzazione. "Sono problemi complicati, ma abbiamo fatto ...

Corea Nord : dispiacere su attitudine Usa in colloqui :