“Nonno aiutami” E lui si getta tra le onde | un gesto pagato a carissimo prezzo

(Di martedì 24 luglio 2018) Non ci ha pensato un attimo. L’ha sentita gridare e si è buttato come una furia tra leche salivano sempre più grandi e forti. La forza della natura non è bastata a fermarlo, a fermare quel suo cuore generoso. Ma poi, una volta portato a termine quello che doveva, le forze lo hanno abbandonato e Antonio Pipolo, 74 anni, è annegato all’altezza del lido California in località Ischitella, a Castel Volturno. L’uomo, residente a Napoli, era entrato in acqua con la ragazzina di 10 anni, ma un’onda anomala li ha travolti. L’anziano, vedendo la bambina in difficoltà, ha cercato in tutti i modi di salvarla. Dalla riva i bagnini hanno visto quanto accadeva e si sono diretti con il pattino in mare, salvando la piccola. Con fatica sono riusciti anche a recuperare l’anziano, portandolo a riva, ma i tentativi di rianimarlo sono stati vani. Il 74enne è spirato sotto ...