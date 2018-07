“Non usateli assolutamente!” Ritirati questi due alimenti dai supermercati Attenzione

caffeinamagazine

(Di martedì 24 luglio 2018) Dobbiamo fare, inultimi giorni, per una nota diramata dal ministero della Salute. Ancora dei richiami di prodotti alimentari. A farcelo sapere, il ministero ha appena pubblicato due comunicati apparsi sul sito in cui vengono richiamati un lotto di farina di cocco “Baule Volante” per la possibile presenza di frammenti metallici all’interno e per lo stesso motivo ha richiamato anche un lotto del cocco in polvere biologico “Fior di Loto”. La farina di cocco biologica “Baule Volante” interessata dal richiamo è quella in confezione da 375 grammi commercializzata da Ecornaturasì, Via de Besi 20/c, Verona. Il lotto di produzione riporta la data di scadenza del 5/10/19 e il nome del produttore è Stella Food Srl con sede di stabilimento in via Massimo D’antona 5, Rivalta di Torino. Motivo del richiamo – si legge sul comunicato del ministero della Salute – è la ...