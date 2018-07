Non sono un maestro Quello che ho realizzato è solo merito di Roma

Moscon - pugno alla carriera «Ma Non sono un cattivo...» : Pier Augusto Stagi Carcassonne Il giorno di riposo l'ha passato in viaggio, per tornare a casa, a Livo, in Trentino. «Ho lasciato la casa di Montecarlo ci racconta Gianni Moscon cacciato dal Tour per ...

Chi porterà gli astronauti Nasa sulla ISS? Boeing e SpaceX Non sono pronte : ... che cosa succede a Yellowstone? Home - SCIENZA - Spazio Chi porterà gli astronauti Nasa sulla ISS? Boeing e SpaceX non sono pronte Con il contratto per le Soyuz in scadenza e i ritardi di Boeing e ...

Gian Carlo Blangiardo : 'L'Istat resterà autonoma. Gli immigrati? Servono ma Non sono la soluzione' : Professor Gian Carlo Blangiardo, sarà lei il prossimo presidente dell'Istat? 'Diciamo che questa ipotesi non è campata in aria. Chiaramente, come è ben noto, la procedura di nomina del presidente è ...

Ida e Riccardo si sono lasciati?/ Falò Temptation Island 2018 - lei in lacrime : "Non è più lui" : Falò di confronto questa sera per Ida Platano e Riccardo Guarnieri in Temptation Island 2018. Dopo Gemma Galgani e Stefanì cos'altro succederà nel villaggio per loro?(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 21:47:00 GMT)

REGGIO EMILIA - 20ENNE STUPRATA DIETRO UN CESPUGLIO/ Ultime notizie - Non ci sono testimoni : caccia all’uomo : REGGIO EMILIA, ragazza 20ENNE aggredita e STUPRATA DIETRO un CESPUGLIO: Ultime notizie, la ragazza è sotto choc. caccia all'uomo in tutta la città: novità pochi giorni dopo stupro Piacenza(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 19:40:00 GMT)

Davide Casaleggio : “Parlamento Non servirà più : ecco perchè”/ Pd-Forza Italia : “M5s sono giacobini al potere” : Davide Casaleggio, "Parlamento non servirà più in futuro, ecco perchè": rivolta anti-M5s dalle opposizioni Pd e Forza Italia, "i grillini sono i giacobini della nostra epoca"(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 19:28:00 GMT)

Migranti - per me le responsabilità dell’Unione europea Non sono minori di quelle di Salvini : Con qualche dichiarazione di Salvini si può anche essere parzialmente d’accordo. Ad esempio quando denuncia le intromissioni occidentali in Ucraina, condanna le sanzioni contro la Russia o approva l‘autodeterminazione della Crimea. Meno, allorquando esprime appoggio per le posizioni filoisraeliane di Trump, come giustamente rilevato dal sottosegretario agli esteri pentastellato Manlio Di Stefano. Il punto tuttavia è anche e ...

[L'intervista] Tremonti : vi spiego perché i dazi di Trump Non sono il male assoluto : E' un fatto politico di enorme rilievo perché quello che succede negli Stati Uniti ha effetti in tutto il mondo. E' un tentativo di far recuperare terreno all'economia americana facilitando il ...

Migranti - Salvini : «Erdogan Non fa il suo dovere. I naufragi sono il colpo di coda degli scafisti» : «Da inizio anno sono sbarcati in Italia 1.200 immigrati arrivati via mare dalla Turchia. Per controllare l'immigrazione l'UE sta regalando 6 miliardi di euro alla stessa Turchia. Qualcosa non torna, ...

Dalla Turchia sono arrivati 1200 migranti da gennaio. Salvini : "Gli diamo 6 miliardi all'anno - qualcosa Non torna" : Il tema immigrazione continua a tenere banco nella politica italiana. Questa volta a far discutere è un numero, citato dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Con un intervento sui social network il responsabile del Viminale rivela che "da inizio anno sono sbarcati in Italia 1.200 immigrati arrivati via mare Dalla Turchia". Poi aggiunge: "Per controllare l'immigrazione l'Unione Europea (quindi anche l'Italia) sta regalando 6 miliardi di euro ...

Cinema - bagno di folla per Verdone all’isola Tiberina : “Non sono un maestro - devo tutto a Roma” : Carlo Verdone ospite d’onore all’Isola di Roma, dove ha ricevuto il premio “miglior amico dell’isola del Cinema” consegnatogli dall’amministratore delegato e direttore generale di Groupama, Dominique Uzel. In tanti sono accorsi per acclamare l’attore e regista che da poco ha celebrato i 40 anni di carriera. Dopo la premiazione e un breve dibattito, al quale hanno partecipato anche Ilenia Pastorelli e ...

SPILLO/ I 'nemici' di Tria e Savona Non sono - solo - in Europa : Savona e Tria sembrano voler puntare sugli investimenti pubblici come leva per la crescita. Gli ostacoli a questo piano non sono solo in Europa.

Poi ci sono quelli ai quali Marchionne Non è mai piaciuto. In nessun caso : ... sia della nostra citta', la cui economia e' ancora fortemente legata all'industria dell'auto'. Al futuro dell'azienda in Italia e e in Piemonte in particolare pensa Confindustria, da cui Marchionne ...

NBA – Beverley Non si nasconde : “sono anti Warriors - tiferei qualsiasi squadra pur di vederli perdere” : Patrick Beverley non nasconde il suo ‘odio’ sportivo verso i Golden State Warriors: l’ex Rockets spera di vedere presto la fine del dominio di Durant e compagni Schierarsi dalla parte dei Golden State Warriors è fin troppo facile: due anelli NBA, 4 finali nelle ultime 4 annate, un roster che può vantare la ‘Death line up’ formata da Kevin Durant, Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green e DeMarcus Cousins. ...