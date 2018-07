Non riesci a concentrarti? Occhio al “brain fog”

dilei

(Di martedì 24 luglio 2018) Ci sono momenti in cui abbiamo la sensazione che la nostra mente sia avvolta da una fitta nebbia. Siamo fiacche, distratte e non riusciamo a produrre nulla, né a completare un ragionamento. Il fenomeno è noto alla scienza e viene appunto chiamato “brain fog”, che si traduce in italiano in “annebbiamento mentale”. Non si tratta per ora di una condizione medica riconosciuta, ma solo di un sintomo che è ancora oggetto di studi. Lo ha confermato il neurologo statunitense David Perlmutter, professore dell’Università di Miami e presidente dell’associazione The Better Brain Foundation: “Questo malessere si manifesta con un calo drastico dei livelli di attenzione e conseguente difficoltà di pianificazione, elaborazione e motivazione”. E a provocarlo possono contribuire diversi fattori. Il principale di essi è l’effetto collaterale di alcuni ...