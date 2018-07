“Non ho tempo per la fidanzata” | lascia la sexy meteorina per i videogiochi

“Non c’è tempo - sta uscendo!”. Partorisce lì - al fast food. Ed ecco che succede subito dopo. Che storia! : Dà la luce la figlia nel suo fast food preferito. La donna in questione e il suo compagno mai avrebbero immaginato una cosa del genere, ma è andata proprio così: ha partorito lì, nel ristorante che adora. La donna che vedete in queste foto, Falon Griffith, è di San Antonio, in Texas, e martedì scorso, siccome aveva cominciato ad avere delle contrazioni intense e sentiva che era arrivato il momento giusto è partita da casa per andare in ...

Marco Galbiati : «A tutti i i genitori dico : “Non perdete un attimo del tempo coi vostri figli”» : La sua storia è diventata un libro. Riccardo aveva solo 15 anni quando, il 2 gennaio 2017, un infarto ha fermato improvvisamente il suo cuore, mentre era su una pista da sci all’Aprica. I suoi genitori, distrutti dal dolore, hanno deciso fare quello che il figlio avrebbe voluto: hanno donato i suoi reni, il fegato e le cornee, con cui sono state salvate tre vite. Pochi mesi dopo, il papà Marco Galbiati ha lanciato un primo appello, su Facebook: ...

Chiara Ferragni/ Risponde ai fan : “Non sono incinta… datemi tempo - ho avuto un figlio!” : Chiara Ferragni divide i fans: prima riceve le critiche per l'abito in latex aderente e poi porta a casa migliaia di complimenti per la foto in bikini.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 11:50:00 GMT)

Ciclismo – Lance Armstrong e il sesso durante il Tour de France : “Non c’è il tempo - ma Cipollini…” : Lance Armstrong e il sesso al Tour de France: l’ex ciclista esilarante a The Movie E’ attualmente in corso il Tour de France 2018: i ciclisti di tutto il mondo stanno regalando spettacolo puro, in attesa delle toste tappe di montagna. Proprio parlando del Tour de France, è Lance Armstrong ad attirare l’attenzione su di sè: l’ex corridore è stato ospite a The Movie e ha parlato del sesso alla Grande Boucle. “I ...

Maltempo Calabria - il presidente Oliverio : “Non escludo la richiesta di calamità” : “Abbiamo mobilitato la nostra Protezione Civile per rispondere alle emergenze e assumeremo le decisioni conseguenti: non è esclusa la richiesta di calamità naturale al governo. Chiedo a tutti i soggetti responsabili di essere vigili, noi comunque siamo allertati con l’unità di crisi permanente con la Protezione civile per tutto il territorio regionale“: lo ha dichiarato il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, in ...

MANESKIN/ “Non vogliamo staccare - a stare fermi ci sembra di perdere tempo” (Radio Italia Live) : I MANESKIN questa sera saliranno sul palco di Radio Italia Live 2018 dopo il successo ottenuto a X-Factor 2017. La tournée, il nuovo disco e tutti i progetti della band(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 09:35:00 GMT)

La forza di Carolyn Smith contro il tumore : “Non ho tempo per piangermi addosso”. : Carolyn Smith continua la sua battaglia contro il tumore, mostrando ancora una volta grande coraggio e positività. Nel 2015 la coreografa ha sconfitto un tumore al seno, che si è ripresentato all’inizio di quest’anno. La situazione non è semplice, ma proprio come altre grandi donne, fra cui Nadia Toffa, Carolyn ha scelto di non nascondersi, raccontando tutto sulla sua malattia e lanciando un messaggio importante di ...

Mancini : “Non sono un mago - serve tempo” : Firenze, 24 mag. – (AdnKronos) – “Non sono un mago, non ho la bacchetta magica per risolvere tutto in una partita, ci vuole tempo”. Lo dice il nuovo ct azzurro Roberto Mancini dopo il primo allenamento della Nazionale a Coverciano sotto la sua guida. “Negli anni precedenti i talenti erano talmente tanti e tutti insieme che c’era un’abbondanza incredibile, ma io resto fiducioso perché penso che questi ...

Ancora De Laurentiis shock : “Non potevo rubare - vi dico quanti punti ha la Juve… Sarri? Tempo scaduto” : De Laurentiis durissimo contro la Juventus e contro gli arbitri del campionato italiano, lo scudetto il patron del Napoli lo sente suo “Sono contento della stagione. Abbiamo chiuso il campionato a -4, quindi il campionato è nostro. Cosa potevo fare? Mica potevo andare a rubare?” Parole al vetriolo di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Quest’oggi, dopo la vittoria contro il Crotone, il patron si è presentato in ...