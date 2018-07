“Non fatelo | è pericoloso” In My Feeling Challenge | il “gioco” che spaventa la polizia

caffeinamagazine

(Di martedì 24 luglio 2018) Una sfida particolare, decisamente, con video che hanno già iniziato a inondare i social diffondendo le immagini di ragazze e ragazzi sparsi per il mondo che si cimentano nella singolarissima tenzone (non mancano gli adulti, ovviamente). Tutto era iniziato come una semplice battuta, pronunciata non a caso da un comico, Shiggy, per poi trasformarsi in un gioco sempre più virale e, come spesso accade in questi casi, sempre più discusso. Sì perché la “In My” ha già sulla coscienza anche qualche infortunio. Colpa, ovviamente, dei soliti utenti poco responsabili che finiscono per cacciarsi nei guai inseguendo la moda del momento. In cosa consiste la sfida? Nel danzare sulle note dell’omonima canzone dell’artista Drake, fermando la macchina e iniziando a ballare in mezzo alla strada, all’improvviso. Lasi dice però molto ...