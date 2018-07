“Non è un caso” Sergio Marchionne | le ultime parole strazianti il giorno del ricovero

caffeinamagazine

(Di martedì 24 luglio 2018)sta vivendo le sueore di vita: sono 3 settimane che l’ex Ceo di Fca è ricoverato in clinica in Svizzera dopo un’operazione alla spalla destra per cui era previsto un breve periodo di convalescenza. Poi, però, le sue condizioni di salute sono precipitate e oraè in coma irreversibile. Ora che non c’è più nulla da fare il presidente del gruppo Campari Luca Garavoglia ha inviato una lettera al Corriere della Sera. Lettera – che il giornale ha pubblicato – in cui ovviamente parla di. Racconta ciò che pensava di lui, racconta quel che ha capito su quell’uomo le cui scelte, spesso, hanno fatto discutere.e Garavoglia si sono conosciuti nel 2003 quando “siamo stati cooptati assieme nel consiglio di amministrazione dell’allora Fiat, presieduto da Umberto Agnelli”, ha scritto nella lettera. I due per ...