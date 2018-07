“Non è solo la tosse” Qual è il sintomo più tipico del tumore al polmone

Agroalimentare - Di Maio : “Non solo Ceta - bisogna rivedere anche i trattati con Marocco e Tunisia su arance e olio” : “Basterà iniziare a dire qualche no ai tavoli europei e internazionali, come abbiamo cominciato a fare: il Ceta va rivisto per non abbassare il prezzo di grano e carne italiani. Dobbiamo rivedere i trattati con Marocco e Tunisia, che riguardano arance e olio. Ce lo siamo detti per anni come forza di opposizione e ora dobbiamo dettare le regole. Spero che si possa lavorare con gli altri Paesi per far sì che i nostri prodotti possano andare ...

Boldrini difende Saviano dopo querela Salvini : “Non sei solo - con te chi non ha paura” : L'ex presidente della Camera Laura Boldrini si schiera in difesa di Roberto Saviano dopo la querela a suo carico presentata da Matteo Salvini su carta intestata del Viminale: "Caro Roberto, non sei solo - scrive su Facebook -. Con te ci sono tanti uomini ma anche tante donne di buona volontà che non hanno paura".Continua a leggere

Alpe d’Huez shock - Nibali verso al ritiro dopo la caduta : “Non riesco a respirare”. Dal Tour de France oltre al danno la beffa - “all’Ospedale ci vai da solo” - e spunta un VIDEO inedito della caduta : Tour de France, l’incredibile epilogo dopo la caduta di Nibali: Squalo verso il ritiro, abbandonato dagli organizzatori verso l’Ospedale di Grenoble Sta finendo nel modo peggiore possibile il Tour de France di Vincenzo Nibali: dopo la vergognosa caduta sulla salita dell’Alpe d’Huez, dove una moto dell’organizzazione l’ha travolto mentre lo Squalo dello Stretto stava volando verso uno storico successo di ...

Rita dalla Chiesa : “Indagate sull'omicidio di mio padre”/ “Non fu ucciso solo dalla mafia - dietro c'è di più” : Rita dalla Chiesa: “Indagate sull'omicidio di mio padre. Non fu ucciso solo dalla mafia, dietro c'è di più”. L'appello della nota conduttrice durante la puntata di oggi de La Vita in Diretta(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 17:54:00 GMT)

Spagna - Luis Enrique si presenta : “Non ci saranno rivoluzioni - ma solo evoluzioni. Lopetegui? Non lo commento” : Il nuovo commissario tecnico delle ‘Furie Rosse’ si è presentato in conferenza stampa, esprimendo le proprie sensazioni “La parola fallimento è molto brutta e io sono sempre stato riluttante a usarla nello sport. I risultati non sono stati buoni, ma questi giocatori hanno dato il massimo e tutti hanno pensato durante i Mondiali alla voglia e alla passione dimostrata da tutti nell’essere spagnoli. Non ci sarà una ...

Renato Zero a Ischia apre il Global Fest per presentare Zerovskij Solo per amore : “Non temo il cambiamento” : Renato Zero a Ischia apre il Global Fest per ricevere i primi riconoscimenti ottenuti con Zerovskij - Solo per amore, che nei mesi scorsi ha portato sul grande schermo per la regia di Gaetano Morbioli. Il premio Music Legend Award arriverà il 17 luglio alle 21,30, data scelta per la proiezione del film riservato agli abitanti di Casamicciola. Queste le parole con le quali ha accolto la popolazione ischitana, accorsa per la sua prima ...

Dubrovnik e Spalato - vacanze “Non solo mare” in Croazia : La Croazia batte l’Inghilterra e conquista la finale ai Mondiali di Russia 2018 finendo su tutte le prime pagine del mondo. Un Paese ben noto e amato dagli italiani che negli ultimi anni l’hanno scelto come meta per le vacanze estive. Ma la Croazia non è solo mare, anzi, la scelta non manca: oltre ai prezzi davvero interessanti, due mete classic...

Pd - Martina contro Renzi : “Ingiuste critiche a Gentiloni”. Sala : “Non può più fare la guida”. Lui : “Io polemico? Solo politica” : Quasi 24 ore dopo l’attacco di Matteo Renzi dal palco dell’assemblea Pd, qualcuno dentro il partito prova a reagire. Il neo segretario Maurizio Martina, non più Solo reggente, ad esempio è intervenuto in difesa dell’ex premier Paolo Gentiloni che è stato duramente messo sotto accusa dall’ex segretario. “Sono critiche sbagliate e ingiuste”, ha detto intervistato dall’Ansa Martina, “non le ho ...

Raffaella Mennoia su Temptation Island : “Non pensate solo all’amore” : Temptation Island: il consiglio di Raffaella Mennoia Raffaella Mennoia si è lasciata andare a un lungo post su Instagram. L’autrice di Uomini e Donne e Temptation Island è tornata a parlare dell’amore, facendo forse un riferimento velato alle coppie che dal 9 luglio saranno protagoniste sull’isola delle tentazioni. La Mennoia ha esordito sui social affermando che la vita non è come un film, sottolineando che l’amore e ...

Niccolò Bettarini accoltellato : gip “Non morto solo grazie all’amico”/ È tornato a casa : 4 sospetti arrestati : accoltellato Niccolò Bettarini: ultime notizie sul figlio di Stefano e Simona Ventura, dimesso ieri dall'ospedale. La procura di Milano conferma l'arresto dei 4 fermati per tentato omicidio(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 13:15:00 GMT)

PD - RENZI : “Non SONO ALIBI PER TUTTO”/ “Da M5s e Lega solo spot - scommettono su paura. Ue funziona senza muri” : RENZI verso Assemblea Pd: “Ancora colpa mia?”. E sulla villa da 1,3 milioni di euro: “Serve il permesso del Fatto Quotidiano?”. Le ultime notizie sull'ex premier e segretario(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 17:31:00 GMT)

Matteo Renzi attacca il governo : “Non stanno mantenendo le promesse - sanno solo fare dirette su Facebook” : L'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi attacca il governo Conte: "Tanti spot sui giornali, ma tra un censimento e l'altro c'è qualcuno che possa censire - o almeno ricordare - tutte le promesse della campagna elettorale? Nel primo consiglio dei ministri avevano promesso di abolire la Fornero, fare la Flat Tax al 15%, introdurre il reddito di cittadinanza con 780€ al mese che diventavano 1680€ per una famiglia con due figli, rimpatriare ...

Daniele Bossari non ha tradito Filippa Lagerback/ Foto con un'altra : “Non è successo nulla… solo un’amica!” : Daniele Bossari ha tradito Filippa Lagerback? Il settimanale Chi pubblica le Foto del conduttore insieme ad un'amica: la coppia risponde ironicamente allo scoop sui social.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 09:31:00 GMT)

Pd - Scanzi : “Non basta cambiarne il nome - sarebbe solo maquillage. Va trovata classe dirigente nuova” : “Pd? Nonostante tutti gli errori commessi, sento ancora dire dai renziani: ‘Abbiamo perso i ballottaggi ma non c’era Renzi‘. In realtà, Renzi ha ancora un mano tutto il partito. Quindi, anzitutto, ammettiamo che Renzi negli ultimi anni ha fatto una sorta di curatore fallimentare di ciò che già era agonizzante. Ha effettivamente rottamato il partito. Ora si riparta”. Sono le parole del giornalista de Il Fatto ...