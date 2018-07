“Non è possibile!” Il gatto muore e lo seppellisce in giardino | poi è choc totale 

caffeinamagazine

(Di martedì 24 luglio 2018) Annie Barter, un’adolescente dell’Essex, soffre di attacchi epilettici notturni.Ma vicino a lei c’è Beebz, sempre pronto a intervenire per calmarla. Ilnero, di circa 17 anni di età, conosce bene la sua amica e quando viene colta dal suo problema interviene per svegliarla colpendola delicatamente la testa con le zampette e mordicchiandole i capelli. «Non appena Annie cade a terra con le convulsioni, Beebz sente il botto e corre su per le scale e poi si mette accanto a lei e le lecca il volto – racconta Sally, la mamma dell’adolescente -. Miagola dolcemente e le lecca le dita dei piedi. Non è frenetico, è molto calmo, le tira delicatamente i capelli e cammina su di lei. Ma non appena le si sveglia, Beebz se ne va, come se il suo lavoro fosse finito. E’ davvero uno spettacolo da vedere!». La storia di Anni e Beebz aveva fatto il giro del mondo e oggi iltorna sui ...