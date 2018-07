Nomine | vertice a Palazzo Chigi su Rai | ancora dubbi

Nomine Cdp - c'è l'accordo<br>Governo : "fumata bianca" nel vertice di oggi : 14.04 - "Fumata bianca" nell'incontro di stamattina tra il ministro dell'Economia, i due vicepremier e il sottosegretario alla presidenza del consiglio Giancarlo Giorgetti sul dossier Nomine in Cpd. Di accordo raggiunto sul nome dell'ad di Cassa depositi e prestiti parlano fonti di governo. Il vertice , dopo quello saltato ieri, si è concluso in tarda mattinata. Nomine : tensione nel governo. Di Maio vuole le dimissioni di Tria?Le nuove Nomine ...

Nomine - salta vertice Governo : Salvini - "Non sapevo nulla"/ CdP - tensione M5s-Lega : soluzione il 24 luglio? : Conte annulla vertice su Nomine Cdp: Salvini smentisce il Premier, "non sapevo nulla di quell'incontro, non ho deciso io". Di Maio-Tria impossibilitati a presenziare: prosegue nodo M5s-Lega

Salvini boicotta il vertice sulle Nomine - schiaffo a Conte : Roma, 19 lug., askanews, - Non c'è ancora il via libera sulle nomine, il nodo cruciale della Cassa Depositi e Prestiti, ma c'è anche il tema della Rai che incombe, non si scioglie, e in giornata il ...